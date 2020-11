Verstappen bij Red Bull-jubileum: "Anderen durfden het niet aan"

Na de titeljaren van Sebastian Vettel begint Red Bull het Formule 1-seizoen doorgaans met een significante achterstand ten opzichte van Mercedes. Met de doorontwikkeling weet de energiedrankengigant nog wel wat goed te maken, maar dat is niet voldoende gebleken om Verstappen tot de jongste wereldkampioen ooit te maken. Met name de tegenvallende start van 2020 leverde commentaar op, al vindt Verstappen tijdens het jubileumweekend in Turkije dat mensen de andere kant van diezelfde medaille niet mogen vergeten.

"Je moet inderdaad niet vergeten dat zij mij wel de kans hebben gegeven om in de Formule 1 te debuteren, waar anderen dat nog niet aandurfden." Verstappen doelt hiermee op zijn vroege entree in de koningsklasse van de autosport in 2015. Andere merken hengelden eveneens naar de diensten van de Nederlander, maar geen van allen wenste Verstappen op 17-jarige leeftijd al een Formule 1-zitje te geven. Enkel Helmut Marko stak zijn nek uit en kon wel bieden wat de familie Verstappen zo vurig wenste: een snel debuut op het hoogste niveau.

Goede stappen gemaakt, kers op de taart ontbreekt

"Vanaf dat eerste jaar hebben we samen steeds mooie stappen kunnen zetten. Sinds ik naar Red Bull Racing ben gepromoveerd, heb ik ook altijd een hele goede relatie gehad met iedereen", vervolgt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. Bij die 'goede stappen' ontbreekt alleen nog de laatste en wellicht meest belangrijke stap naar glorie: serieus meedoen in de titelstrijd. "Maar ik voel wel dat er heel veel motivatie en ook veel drive in het team zit om voor die wereldtitel te gaan. De enige tegenstander die we daarvoor moeten verslaan, is Mercedes. Dat is immers het enige team dat het momenteel beter doet dan wij."

In dat opzicht telt de 'pure winnaar' in Verstappen zijn zegeningen maar. Ook al om frustraties te voorkomen. "Je wilt niet de hele tijd gefrustreerd rondlopen omdat je resultaten wilt behalen die eigenlijk niet mogelijk zijn. Dat wil ik graag vermijden. Ik probeer gewoon het maximale uit mezelf te halen en daarmee ook de maximale resultaten te behalen." In dat opzicht benadrukt de negenvoudig Grand Prix-winnaar dat hij het nog niet zo slecht voor elkaar heeft. "Er zijn veel slechtere plekken om te zitten en ik voel me bij iedereen in dit team gewoon heel goed."

VIDEO: Red Bull viert F1-terugkeer Turkije met een fraaie demo