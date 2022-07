Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de leukste en belangrijkste statistieken voor je op een rij. Ditmaal doen we dat voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.

Het evenement en de deelnemers

Het veld maakt zich op voor de opwarmronde. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

>>> Het circuit van Silverstone organiseerde voor de 57e keer een F1-race. Enkel Monza (71) en Monaco (68) stonden vaker op de kalender.

>>> Fernando Alonso stond voor de 344e keer aan de start. Over zes races evenaart hij het record van meeste GP-starts, wat nu in handen is van Kimi Raikkonen (350).

>>> Carlos Sainz stond voor de 150e keer aan de start. Hij is de 42e rijder die dat aantal haalt sinds de oprichting van het wereldkampioenschap Formule 1. De eerste rijder was Graham Hill in 1973 en de laatste was Max Verstappen in Montreal.

De kwalificatie

Carlos Sainz, Ferrari, pakt de eerste pole-position uit zijn F1-loopbaan. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

>>> Carlos Sainz pakte voor de eerste maal in zijn F1-loopbaan een pole-position. Hij werd rijder 104 in de historie van de sport met een pole achter de naam.

>>> Zijn eerste pole kwam na 149 GP-starts. Sinds 1950 wachtte alleen Sergio Perez langer op zijn eerste pole-position: 213 starts voor zijn pole in Jeddah 2022.

>>> Het was ook de eerste keer dat een Spanjaard die niet luistert naar de naam Fernando Alonso op de eerste startpositie mocht plaatsnemen. De laatste pole van de tweevoudig wereldkampioen was bijna tien jaar geleden: Duitsland 2012.

>>> Voor Ferrari was het de 237e pole-position als fabrikant en de 238e als motorleverancier. Dit zijn allebei records.

>>> Voor het eerst sinds 2013 noteerde Mercedes niet de snelste tijd in Q3 op Silverstone. Vorig jaar vertrok Max Verstappen weliswaar vanaf pole in de Britse GP, maar dat kwam door zijn winst in de sprintrace. Lewis Hamilton pakte op vrijdag in de kwalificatie de pole.

>>> Carlos Sainz stond voor de vierde maal in zijn loopbaan op de eerste startrij (net zo vaak als bijvoorbeeld Robert Kubica of Eddie Irvine). Voor Max Verstappen was het zijn 35e ‘front row start’.

>>> Naast Canada, waar hij door een motorstraf geen poging deed, was dit de eerste keer in 2022 dat Charles Leclerc niet op de eerste startrij terechtkwam.

>>> Voor de zevende keer in tien Grands Prix werden de eerste twee startrijen ingenomen door Ferrari en Red Bull.

>>> Met de negende plaats noteerde Zhou Guanyu zijn beste kwalificatieresultaat in F1. Voor de tweede maal haalde hij Q3.

>>> Nicholas Latifi zette met P10 eveneens de beste kwalificatie uit zijn carrière neer. In België 2021 startte de Canadees weliswaar ook als tiende, maar daar klokte hij de twaalfde tijd in de kwalificatie en profiteerde vervolgens van gridstraffen.

De race

Winnaar Carlos Sainz, Ferrari. Foto: Drew Gibson / Motorsport Images

>>> Carlos Sainz won op Silverstone zijn eerste race. Daarmee werd hij de 112e winnaar uit de Formule 1-historie.

>>> Dit was de 241e zege voor Ferrari als fabrikant en de 242e als motorleverancier, allebei records.

>>> Sainz moest 150 Grands Prix wachten op zijn eerste overwinning. Enkel Sergio Perez wachtte langer: 190 races.

>>> Lewis Hamilton noteerde voor de 60e keer de snelste raceronde. Het record is nog altijd in handen van Michael Schumacher: 77 maal.

>>> Carlos Sainz stond voor de 12e keer op het podium, een evenaring van Stefan Johansson en Robert Kubica. Sergio Perez mocht voor de 21e keer naar het ereschavot, waarmee hij voorbijsteekt aan Giuseppe Farina en John Watson. Voor Lewis Hamilton was het zijn 185e podium. Daarmee is hij recordhouder. Sainz was voorheen een van de rijders met de meeste podiumplaatsen zonder zege.

>>> Hamilton stond voor de 10e opeenvolgende maal op het podium op Silverstone, zijn 13e podium in totaal op de Britse baan. Dat is een nieuw record: Michael Schumacher haalde op Imola, Barcelona en Montreal 12 keer het ereschavot.

>>> Hamilton reed voor de eerste maal dit jaar aan de leiding. Daarmee is dit zijn 16e opeenvolgende seizoen waarin hij dat presteert en zo neemt hij het record van Michael Schumacher (15 jaar tussen 1992 en 2006) over.

>>> Misschien verrassend: Jim Clark heeft nog altijd de meeste ronden aan de leiding gereden in de Britse GP: 365 ten opzichte van 342 voor Hamilton.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in gevecht met Charles Leclerc, Ferrari F1-75 en Sergio Perez, Red Bull Racing RB18. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

>>> George Russell was tot Silverstone de enige rijder die elke race punten scoorde (en in de top vijf finishte). Zijn serie kwam ten einde bij de startcrash.

>>> Fernando Alonso heeft in de laatste vijf GP’s 26 punten gescoord. Na de eerste vijf had hij er slechts 2 achter zijn naam staan.

>>> Charles Leclerc heeft van de top zes in de WK-stand de minste punten gescoord in de voorbije vijf races: 34. Daarmee loopt hij ver achter op Verstappen (96), Perez (81), Sainz (74), Hamilton (57) en Russell (52). In de eerste vijf ronden pakte Leclerc 104 punten.

>>> Mick Schumacher heeft zijn eerste punten in de Formule 1 op zak. Hij eindigde als achtste, twee tienden achter Max Verstappen. Hun vaders waren in 1994 teamgenoten bij Benetton.

>>> Fernando Alonso heeft nu 92.684 kilometer afgelegd in de Formule 1. Daarmee verbeterde hij het record van Kimi Raikkonen (92.636 kilometer). De Fin heeft echter meer ronden afgelegd: 18.621 ten opzichte van 18.549. De Alpine-coureur kan dit record in Frankrijk overnemen.

>>> George Russell, Zhou Guanyu en Alexander Albon vielen allemaal voor de eerste maal in hun loopbaan in de eerste ronde uit. Enkel Lando Norris heeft dat van het huidige veld nog niet eerder meegemaakt. Het recordaantal uitvalbeurten in de eerste ronde staat met 14 stuks op naam van Jarno Trulli.

>>> Zhou Guanyu viel voor de 4e keer in 6 GP’s uit. Hij heeft het minst aantal kilometers gereden van het gehele veld, slechts 68,60 procent.

Video: Allard Kalff blikt uitgebreid terug op de Britse GP