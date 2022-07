Haas voornemens VF-22 voor GP Hongarije van update te voorzien

Haas is momenteel het enige team dat nog geen updates heeft gebracht, maar dat gaat volgens chef Guenther Steiner niet lang meer duren. De Amerikaanse formatie werkt snoeihard en hoopt voor de Grand Prix van Hongarije - die voor eind juli gepland staat - de VF-22 van een aantal nieuwigheden te voorzien. "Ik heb altijd gezegd dat we niet maar klakkeloos updates introduceren omdat de rest dat ook doet. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij komen er pas mee op het moment dat we denken dat we er een stap mee maken. Het is niet voor de bühne", aldus Steiner, die meteen aangeeft wanneer Haas een nieuw pakket wil meenemen. "Als alles meezit, voor Hongarije. Dat is net voor de zomerstop. Hopelijk trekken we op die manier meer performance uit de auto. Al is de VF-22 ook nog sterk met het pakket dat we sinds begin dit jaar inzetten."

Maar eerst gaat de blik op komend weekend. De Grand Prix van Oostenrijk markeert de tweede race van de drukke maand juli. De Amerikaanse formatie vertrok met een dubbele puntenfinish uit Groot-Brittannië en hoopt dit door te zetten op de Red Bull Ring. "We hebben een soepel weekend nodig om in de punten te komen. De concurrentie is sterk. Mocht het niet lukken dan krijgen we 14 dagen later in Frankrijk weer een kans. Ik denk zelf dat we in potentie in alle races voor punten kunnen gaan."

Sprintrace in Spielberg

Voor de tweede keer dit seizoen trekt de Formule 1 een andere weekendindeling van de plank. In Italië werd eerder dit jaar de eerste sprintrace afgewerkt en het circuit in Stiermarken is het decor voor de tweede van 2022. Haas-coureur Kevin Magnussen bewaart goede herinneringen aan zijn eerste sprintrace. "We pakten toen punten in de sprintrace en de Grand Prix", zegt de Deen, die wel zijn vraagtekens zet bij de huidige opzet. "Als je je tijdens de sprintrace niet zou kwalificeren voor je plek voor de Grand Prix, maar juist tijdens de kwalificatie op vrijdag vecht voor je startpositie op zondag, dan wordt er in de sprintrace wellicht iets meer risico genomen zonder dat je startplek in gevaar komt. Misschien is dat een oplossing om mensen er in de sprintrace meer voor te laten gaan."

Teamgenoot Mick Schumacher hoopt in ieder geval op regen en dat is in Oostenrijk goed mogelijk. De prachtige groene omgeving geeft aan dat er geregeld nattigheid uit de lucht komt en dat is in het verleden maar al te vaak gebeurd tijdens een Grand Prix-weekend aldaar. Wat de Duitser betreft openen de hemelpoorten zich ook dit keer. "Ja, ik wil nattigheid... ik wil regen", hoopt Schumacher. "De auto gaat goed in de regen. Dat motiveert. Als je al uitkijkt naar regen kan dat heel veel doen met hoe je zoiets aanvliegt dan iemand die hoopt dat het droog blijft. Het gaat allemaal om de mindset."