Marko: Zonder halo had Zhou deze F1-crash niet overleefd

De Formule 1 werd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië opgeschrikt door een zware crash van Zhou Guanyu. De Alfa Romeo-coureur eindigde na een lange schuiver ondersteboven tussen de bandenstapels en een hekwerk. Wonder boven wonder kon de Chinees zonder kleerscheuren uit het wrak stappen. Zhou erkende dat de halo zijn leven heeft gered. Red Bull-topman Helmut Marko, in het verleden zeer kritisch over de introductie van de halo, deelt die mening.

“Het duurde lang voordat we de beelden te zien kregen. Dat is vaak een teken dat het een zwaar ongeluk is. We waren dan ook enorm opgelucht toen we via de radio het bericht kregen dat er niets ernstigs aan de hand was. Dat was te danken aan de halo”, blikt Marko in gesprek met Servus TV terug. “Ik was in eerste instantie sceptisch, maar zonder halo had Zhou dit in geen geval overleefd. Dat bewijst maar weer hoe hard de FIA werkt aan de veiligheid. Wanneer niet alles op de slechtst mogelijke manier verloopt, ontstaan er nauwelijks nog verwondingen.”

De beelden van de crash waren desondanks angstaanjagend. Zhou gleed met hoge snelheid ondersteboven over het asfalt en door de grindbak, en eindigde tussen de bandenstapels en een hoog hekwerk. Op de vraag of de Alfa Romeo wel in zo’n benarde positie had mogen eindigen, zegt de Oostenrijker: “Je kunt hier niet van een zwakke plek spreken. Ieder ongeluk is anders. De snelheden liggen boven de 300 kilometer per uur. Maar zoals ik al zei, reageert de FIA ongelofelijk snel. Wat er hier gebeurde, een auto die op deze manier over de kop slaat, zullen we in de nabije toekomst niet nogmaals meemaken. We leren van elk ongeluk. Dat wijzen de statistieken ook uit. Het laatste fatale ongeval was in Suzuka. Dat was de trigger voor de halo.”

