Zhou na zeer zware crash op Silverstone: "De halo heeft mij gered"

De Grand Prix van Groot-Brittannië was nog maar goed en wel in gang geschoten of de schrik sloeg alle aanwezigen al om het lijf. Contact tussen Pierre Gasly en George Russell leidde ertoe dat laatstgenoemde haaks linksaf ging en Zhou Guanyu onbedoeld lanceerde. De rookie belandde op de kop en schoof op hoge snelheid richting de bandenstapels, waar hij zelfs overheen zou vliegen. Het leidde tot een landing in de hekken en nadien op een plek waar het medisch team hem maar lastig uit de auto kon krijgen.

Het duurde lang voordat er beelden van Zhou en nadien ook van het incident konden worden vrijgegeven, maar uiteindelijk is het wonderbaarlijk goed afgelopen. Zo werd Zhou net als Alexander Albon naar het medisch centrum op het circuit gebracht en bleek hij na onderzoeken volledig bij bewustzijn en zelfs zonder botbreuken uit het wrak te zijn gekomen. Albon is voor aanvullende controles nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar al met al mag de Formule 1-wereld zich gelukkig prijzen dat de startcrash op deze manier is afgelopen.

Het zegt veel over de veiligheid van de auto's anno 2022, waarbij Zhou met name naar de halo wijst. Die hoofdbeschermer had eerder op de dag al zijn waarde bewezen in de Formule 2-race en heeft volgens Zhou ook een grote rol gespeeld bij zijn eigen incident. "Het was een zeer zware crash, maar ik ben vooral blij dat ik in orde ben", blikt hij terug. "De marshals en het medisch team waren ongelooflijk snel in hun reactie en ik moet de Formule 1 en FIA ook bedanken voor al het werk dat zij hebben gedaan om deze sport veiliger te maken. De halo heeft mij vandaag gered."

"Dit laat zien dat iedere stap die we zetten om de veiligheid in F1 te vergroten, tastbare resultaten oplevert." Die tastbare resultaten zijn in het geval van Zhou dat hij 'fit' is verklaard door de medici ter plekke en dat hij daardoor vrijdag ook 'gewoon' weer in de auto wil stappen voor de eerste vrije training in Oostenrijk. "Ik kijk er juist meer naar uit dan ooit tevoren om weer in de auto te stappen en om te doen wat ik het allerliefst doe. Ik ben fit en ben enorm gemotiveerd om komende week naar Oostenrijk te gaan."

Video: Het angstaanjagende ongeluk met een goede afloop in beeld