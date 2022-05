F1-stats Miami 2022: Max Verstappen evenaart Rosberg en Piquet

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de opvallendste statistieken voor je op een rij. Hier volgen de feiten en cijfers van de vijfde ronde van de jaargang, de Grand Prix van Miami.

Het evenement en de deelnemers

Charles Leclerc pakt de kopstart bij de Grand Prix van Miami.

>>> Dit was de allereerste editie van de GP van Miami, wat de 52e verschillende GP in de historie van de Formule 1 is.

>>> Dat betekent dat dit ook het eerste bezoek was aan het Miami International Autodrome, wat de 76e locatie is waar F1 sinds 1950 heeft gereden.

>>> Ook is dit het elfde circuit in de Verenigde Staten dat een F1-race organiseert, na Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix en Austin. De VS heeft daarmee het record in handen, ver voor Frankrijk (zeven circuits) en Spanje (zes).

>>> Fernando Alonso tekende in Miami voor zijn 339e start in F1, waarmee hij recordhouder Kimi Raikkonen tot op elf starts nadert.

De kwalificatie

Charles Leclerc na het binnenhalen van de pole-position in Miami.

>>> Charles Leclerc pakte de 12e pole-position van zijn F1-carrière, waarmee hij Gerhard Berger en David Coulthard evenaart.

>>> Dit was pole 233 voor Ferrari als renstal en nummer 234 als motorleverancier.

>>> Met P2 op de startgrid mocht Carlos Sainz voor de tweede keer in zijn carrière vanaf de eerste rij starten.

>>> De laatste keer dat Ferrari de gehele eerste startrij bezette, was de GP van Mexico in 2019. In Miami lukte dat voor de 81e keer, waarmee de achterstand op recordhouder Mercedes wordt teruggebracht tot een.

>>> Valtteri Bottas bezorgde Alfa Romeo met P5 de beste startpositie sinds Kimi Raikkonen op die positie mocht starten tijdens de Duitse GP van 2019.

>>> Met de zesde startplek moest Lewis Hamilton voor het eerst in zijn F1-carrière van buiten de top-vijf aan een race op Amerikaans grondgebied beginnen.

De race

Het podium van de GP van Miami met Max Verstappen als winnaar.

>>> De zege in Miami brengt het totaal van Max Verstappen op 23, waarmee hij Nelson Piquet en Nico Rosberg evenaart.

>>> Voor Red Bull Racing is dit de 78e zege als constructeur en de derde als motorleverancier.

>>> Dit is de tweede keer dat Verstappen een GP heeft gewonnen op een circuit dat hij voor het eerst bezoekt als F1-coureur. Vorig jaar lukte dat op Zandvoort.

>>> Ook zette Verstappen voor de 18e keer de snelste raceronde neer. Ook David Coulthard staat op dat aantal.

>>> Door zijn 63e podiumplaats staat Verstappen nu alleen op de tiende plek aller tijden qua behaalde podiumplaatsen.

>>> Charles Leclerc en Carlos Sainz stonden respectievelijk voor de zeventiende keer (evenaring van Alberto Ascari, Keke Rosberg en Sergio Perez) en negende keer (net als Elio de Angelis en Martin Brundle) op het podium.

>>> Met zijn vijfde stek in Miami blijft George Russell de enige coureur die dit seizoen iedere race in de top-vijf is geëindigd.

>>> Lewis Hamilton eindigde met zijn zesde plek voor het eerst buiten de top-vier in de Verenigde Staten.

>>> Na 15 opeenvolgende uitgereden races kwam er een einde aan de reeks van Lando Norris, die uitviel na een botsing met Pierre Gasly. De langstlopende reeks is in handen van Charles Leclerc met 16 opeenvolgende finishes.