De 24 uur van Le Mans wordt dit jaar weer als van oudsher in juni gehouden, maar in hetzelfde weekend werkt de Formule 1 de Grand Prix van Azerbeidzjan af. Het is al jaren een punt van discussie, maar tot nu toe heeft niemand echt verandering kunnen brengen in de wijze waarop de Formule 1 haar kalender samenstelt. Voormalig rallyrijder Robert Reid is sinds de benoeming van Mohammed Ben Sulayem tot FIA-president de plaatsvervangend president voor sportieve zaken binnen de FIA. Hij vindt dat er opnieuw gesproken moet worden over de clash tussen de beide kampioenschappen, maar zeker omdat Le Mans volgend jaar haar honderdjarig bestaan viert.

“Het is voor ons een mogelijkheid om te stellen dat we volgend jaar een clash moeten voorkomen, dat is de norm”, aldus Reid, die afgelopen weekend de 6 uur van Spa bezocht. “Ik ben voor het voorkomen van een clash, over het algemeen maar zeker volgend jaar.” Het knelpunt is alleen dat de FIA er in feite niets over te zeggen heeft. “Net als de meeste andere kampioenschappen doet de promotor van het WEC een voorstel voor een kalender, dan is het aan de FIA om het te accepteren of niet. Maar zo werkt het in de Formule 1 niet, zij beslissen zelf hoe de kalender eruitziet.”

Reid suggereert dat er onderhandeld moet worden om iets dergelijks te bewerkstelligen, maar erkent ook dat het zijn persoonlijke mening is. Hij zal het op een later moment met Bin Sulayem bespreken. Reid onthulde dat Pierre Fillon als ACO-president, de organisator van de 24 uur van Le Mans en promotor van het WEC, het punt op de agenda had gezet tijdens een diner. “Ik zat tegenover Pierre bij het diner en ik ken de mening van de ACO, zeker met het jubileumjaar van 2023”, zegt Reid. Het is voor het eerst in zes jaar dat er weer eens een clash is tussen de Franse uithoudingsproef en de F1-wedstrijd, al was Le Mans in 2020 en 2021 ook in hetzelfde weekend gehouden als een F1-race als de originele kalender in die jaren gevolgd was.

Een factor in het vinden van het juiste weekend is het groeiende aantal F1-races. “We komen weekenden tekort nu het kampioenschap meer en meer wedstrijden krijgt”, wijst Reid op het feit dat er dit jaar 23 races op het programma staan voor de Formule 1. Dit worden er in de nabije toekomst nog meer met de toevoeging van Las Vegas en de komst van een race in Qatar.

Jean Todt, de voorganger van FIA-president Ben Sulayem, heeft in het verleden ook gestreden om te voorkomen dat Le Mans en F1 in hetzelfde weekend gehouden worden.