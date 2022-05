Tim Coronel: Hamilton is te veel bezig met andere onzin

Lewis Hamilton stond dit seizoen pas een keer op het podium in de Formule 1. Het is tekenend voor een seizoen waarin Mercedes geteisterd wordt door een lastige W13, waar het team als gevolg van porpoising lang niet het maximale uit kan halen. Waar George Russell stoïcijns blijft werken en de ene na de andere top-vijf binnenhaalt, lijkt de frustratie bij Hamilton steeds verder toe te nemen.

“Je komt als rijder in een warm nest goed tot uiting en dan kun je creatief zijn en doorpakken”, zegt Tim Coronel in de F1-terugblik van deze site. “Hamilton en Mercedes zitten daar op dit moment zeker niet in. Ik vind het ook niet kampioenswaardig. Ik zie Hamilton veel excuses zoeken, maar het is ook heel lastig omdat hij steeds klappen op z’n neus krijgt van zijn teamgenoot Russell. Dan ga je naar een verkeerd momentum en dat zie je nu bij Hamilton gebeuren. Hij zoekt excuses.”

Het kwam onder meer tot uiting in de Grand Prix van Miami, waar Hamilton door zijn team gevraagd werd naar een beslissing over de strategie. Hamilton weigerde het heft in eigen handen te nemen en liet de beslissing aan zijn hoofdengineer. Het antwoord van de Britse coureur was veelzeggend voor de verhoudingen in het team, vindt Coronel. “Russell doet het wel, hij pakt eerder kansen omdat het best wel goed voelt. Hij creëert dat. Dat zagen we vroeger ook bij Schumacher, die dacht echt mee met het team. Nu legt Hamilton de bal bij het team, maar als rijder moet je ook nadenken. Hamilton is te veel bezig met zijn piercings, juweeltjes en andere onzin dan het echte racen.”

George Russell doet het wat dat betreft een stuk beter. Dat heeft volgens Coronel te maken met zijn opleiding, maar ook met zijn verleden bij Williams. “Hij komt uit dezelfde lichting als Norris, Max en Leclerc, laten we wel wezen. Het is een lichting die elkaar al van jongs af aan kennen en die elkaar altijd bestreden hebben. Het gaat erom: hoe ontwikkel je je gedurende dat jaar? Russell heeft de afgelopen jaren [bij Williams] met een kippenhok van een auto moeten rijden, laten we dat vooropstellen. Hij heeft moeten leren om zich aan te passen aan de auto en het maximale eruit te halen. En dat doet hij.”

Bekijk hierboven het volledige interview met Tim Coronel.