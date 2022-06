Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de belangrijkste statistieken op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers na de achtste ronde van het kampioenschap, de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Het evenement en de deelnemers

>>> Fernando Alonso stond voor de 342e keer aan de start van een Formule 1-race. Later dit jaar verbreekt hij het recordaantal van Kimi Raikkonen: 350 starts.

>>> De Spanjaard brak in Azerbeidzjan wel een ander record: de langste periode tussen zijn eerste en laatste F1-race. Er zat namelijk 21 jaar, 3 maanden en 8 dagen tussen de Grand Prix van Australië 2001 en de GP in Baku 2022, maar zal in de loop van het seizoen nog verder oplopen. In deze periode werden 400 races verreden, waarvan Alonso er om diverse redenen 58 miste. Michael Schumacher had dit record in handen, met 21 jaar en 3 maanden tussen de Belgische GP 1991 en de race in Brazilië 2012.

De kwalificatie

>>> Charles Leclerc pakte de 15e pole-position uit zijn loopbaan. Hij is pas de 22e rijder uit de geschiedenis van de Formule 1 die dit aantal haalt.

>>> Charles Leclerc pakte al zijn poles in dienst van Ferrari. Dat zijn er evenveel als Felipe Massa in dienst van de Scuderia deed. Enkel Michael Schumacher (58) en Niki Lauda (23) deden het ooit beter.

>>> Dit was de 236e pole-position voor Ferrari en de 273e voor een Ferrari-motor. Dit zijn allebei records.

>>> Leclerc stond voor de 18e maal op de eerste startrij, net zo vaak als Jochen Rindt. Voor Sergio Perez was het pas de derde maal, net zo vaak als Pedro Rodriguez en Carlos Sainz.

>>> Voor de achtste opeenvolgende maal stond Charles Leclerc op de eerste rij. Hiermee is hij de eerste die dit kunstje flikt sinds Lewis Hamilton (12 keer tussen Stiermarken 2020 en Emilia-Romagna 2020). Het absolute record is in handen van Ayrton Senna: 24 keer tussen Duitsland 1988 en Australië 1989.

>>> Max Verstappen werd voor de tweede opeenvolgende maal verslagen door zijn teamgenoot. Dit is hem niet meer gebeurd sinds de Grands Prix van Amerika en Mexico in 2018, destijds door Daniel Ricciardo.

>>> Pierre Gasly pakte met de zesde plaats het beste resultaat van AlphaTauri in 2022.

>>> Lewis Hamilton eindigde door zijn zevende plaats voor de vijfde opeenvolgende keer buiten de top-vijf. Dit is hem in zijn lange loopbaan niet eerder overkomen.

>>> Sebastian Vettel evenaarde de beste startpositie van Aston Martin met P9.

De race

>>> Max Verstappen scoorde zijn 25e F1-overwinning en komt daarmee op gelijke hoogte met Jim Clark en Niki Lauda.

>>> Daardoor kende de zesde editie van de Grand Prix in Baku een zesde verschillende winnaar, na Nico Rosberg (2016), Daniel Ricciardo (2017), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2019) en Sergio Perez (2021).

>>> Het was de 81e zege van Red Bull als constructeur, evenveel als Lotus. Het was ook de zesde zege als motorfabrikant.

>>> Voor de derde maal in de historie boekte Red Bull vijf opeenvolgende zeges, na de serie van negen overwinningen van Sebastian Vettel in 2013 en vijf zeges voor Verstappen en Perez tussen Monaco en Oostenrijk 2021.

>>> Met Sergio Perez op de tweede plaats boekte Red Bull de 20e dubbelzege uit de geschiedenis.

>>> Max Verstappen mocht voor de 66e keer naar het Formule 1-podium. Al die bokalen werden behaald in dienst van Red Bull Racing. Daarmee passeert hij het recordaantal van Sebastian Vettel. Sergio Perez eindigde voor de 20e keer in de top-drie, net zo vaak als Giuseppe Farina en John Watson. George Russell kwam met zijn vierde podiumfinish op gelijke hoogte met Gunnar Nilsson en Heikki Kovalainen.

>>> Perez noteerde voor de 8e keer de snelste raceronde, net zo vaak als James Hunt, Gilles Villeneuve en Jenson Button.

>>> Geen enkele coureur die in de eerste vrije training de snelste tijd noteerde, heeft de race gewonnen. Gasly viel uit in Bahrein, Leclerc eindigde als tweede in Jeddah, Sainz viel uit in Melbourne, Leclerc werd zesde in Imola, tweede in Miami, viel uit in Barcelona en werd vierde in Monaco, en Perez eindigde als tweede in Baku.

>>> George Russell blijft de enige rijder die alle races dit seizoen in de top-vijf is geëindigd. Bovendien is hij de enige coureur die in alle races punten heeft gescoord.

>>> Lewis Hamilton stond voor de zevende opeenvolgende maal niet op het podium. Dit is de langste reeks sinds de laatste acht Grands Prix van het seizoen 2013.

>>> Sebastian Vettel eindigde alle races in Baku in de top-zes.

>>> Daniel Ricciardo finishte pas voor de tweede keer dit jaar in de punten (na Melbourne).

>>> Lando Norris eindigde voor de vijftigste keer in zijn loopbaan in de punten.

>>> Ferrari viel voor de eerste maal sinds Monza 2020 met beide wagens uit. Bovendien was het de eerste keer dat beide Ferrari’s door mechanisch malheur de finish niet haalden sinds de Britse GP in 1997.

>>> Met zijn uitvalbeurt zakte de pole-winst ratio van Charles Leclerc nog verder weg. De Monegask is de minst ‘efficiënte’ coureur van het veld onder de rijders met meer dan één pole-position achter de naam. Zijn 15 poles hebben geresulteerd in slechts 4 zeges (26,7 procent), acht top-vier klasseringen, twee uitvalbeurten en een DNS. Valtteri Bottas staat op 30 procent met 6 zeges uit 20 poles.