Marko vecht graag tegen Ferrari: "Het moet wel eerlijk gaan"

Ferrari zag Charles Leclerc in Baku vanaf leidende positie uitvallen en datzelfde overkwam de Ferrari-coureur ook tijdens de Spaanse GP. Max Verstappen is dit seizoen ook al twee keer uitgevallen, al gebeurde dit terwijl de regerend wereldkampioen op de tweede positie lag. In Azerbeidzjan nam Red Bull met het tweede één-tweetje van het jaar een grote voorsprong op de Italiaanse concurrentie. Het is echter de wens van Red Bull-adviseur Helmut Marko om een eerlijk gevecht met Ferrari te hebben.

"Leclerc zit intussen al op zijn derde motor, volgens mij. Dat betekent dat hij tegen een straf aanhikt, dat maakt de situatie wel een beetje anders", zegt Marko tegen Sky Sports. Door de uitvalbeurten van Verstappen in Bahrein en Australië nam Ferrari een flinke stap in beide kampioenschappen, Marko is niet verrast door de ommekeer in de titelstrijd. "Wij werden meteen afgeschreven, maar er stonden nog twintig races op de planning. We wisten dat er nog een lange weg te gaan was. Wij hadden twee keer technische problemen en dat geldt nu ook voor Leclerc. Wat dat betreft is het gelijkspel. Maar je ziet ook goed wat consistentie doet. Russell staat er ook. Mercedes heeft wellicht de snelheid niet, ze staan door hun constante optredens niet ver weg als het om punten gaat."

Red Bull heeft vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna tot aan Baku alles gewonnen en Marko ziet zijn team ook in Canada als favoriet. Komend weekend keert de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 weer terug naar het Circuit Gilles Villeneuve. De baan bevat net als het Baku City Circuit ook diverse rechte stukken en de huidige topsnelheid van de RB18 maakt Marko optimistisch. "Wij zeiden al dat circuits zoals Baku en Canada ons zouden liggen. In Azerbeidzjan is dat bevestigd. We hebben in de eerste acht GP's zes keer gewonnen. Zo'n sterke eerste seizoenshelft hebben we nog nooit gehad. Alles geeft aan dat we onze huidige run kunnen vervolgen."