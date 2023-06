Aston Martin AMR23 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Aston Martin heeft een nieuw ontwerp van de voorvleugel ontwikkeld voor de Grand Prix van Spanje. De bovenste flappen zijn herzien, meer in lijn met de concepten die we elders op de grid al zien. Hierdoor loopt het profiel sterker af, in plaats van een meer horizontale lijn waarvan het team eerder dit jaar gebruikmaakte.

Red Bull Racing RB19 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Een mooi beeld van de voorvleugel van de Red Bull RB19. De bovenste flappen moeten nog bevestigd worden.

Ferrari SF-23, voorzijde Foto: Giorgio Piola

De Ferrari SF-23 tijdens de opbouwfase. Hier zien we mooi de interne elementen van de voorremmen, met diverse kanalen om de verschillende onderdelen te koelen. Aan de rechterkant is de remtrommel al gemonteerd.

Ferrari SF-23 achterrem

Aan de achterkant zien we de fairing waarin de remschijf en -klauw zich bevinden, bedoeld om de warmteoverbrenging te optimaliseren.

Red Bull Racing RB19 vloer Foto: Giorgio Piola

De sidepod en motorkap van de RB19. Het team kiest in Spanje voor een enkele koelopening. Mocht het warmer worden, dan kan het volledige paneel gewisseld worden voor een variant met meer koelgaten.

Mercedes W14 achterzijde Foto: Giorgio Piola

Mercedes heeft een high downforce achtervleugel meegenomen naar Barcelona. Het team keert terug naar de meer conventionele uitsnede in de bovenhoek van de endplate.

Mercedes W14 vloer Foto: Giorgio Piola

Close-up van de opening in het bodywork van de sidepod, waarin Mercedes een sensor kan plaatsen om data over het gedrag van de banden te verzamelen.

McLaren MCL60 diffuser Foto: Giorgio Piola

Een aantal goed verstopte sensoren onder de diffuser van de McLaren MCL60. Zo kan het team tijdens de eerste vrijdagtraining extra data vergaren over de luchtstromingen onder de wagen.

Red Bull Racing RB19 diffuser Foto: Giorgio Piola

Detailopname van de diffuser van Red Bull. Het bovenste element is net zo breed als de achtervleugel erboven, in plaats van vastgemaakt aan de zijkanten van de crashsstructuur zoals bij veel concurrenten het geval is.

McLaren MCL60 diffuser Foto: Giorgio Piola

McLaren heeft het onderste deel van de endplate van een nieuwe vormgeving voorzien. De bolling is in lijn met het concept van Alpine, Aston Martin, Williams en AlphaTauri.

Ferrari SF-23 achtervleugel

Ferrari heeft een aangepaste lay-out van de achtervleugel meegenomen naar Barcelona, passend bij de karakteristieken van de Spaanse omloop.

Red Bull Racing RB19 achtervleugel

Ter vergelijking de achtervleugel van Red Bull Racing. De WK-leider heeft eveneens een high downforce variant gemonteerd voor de eerste vrije training.

Red Bull Racing RB19 power unit

Een blik onder de motorkap van de RB19. Hier is goed te zien dat de koeler bovenop de power unit geplaatst is.

Haas VF-23 voorvleugel

Haas heeft de voorvleugel uitgerust met grotere verbindingen tussen de twee bovenste flappen, de zogenaamde ‘slot gap seperators’. Mercedes en Ferrari kozen eerder al voor een dergelijk formaat om meer lucht naar buiten te sturen.

Aston Martin AMR23 achtervleugel

Aston Martin heeft een vrijwel identieke achtervleugel als in Monaco gemonteerd voor de vrijdag in Spanje.

Aston Martin AMR23 achterrem

De behuizing van de achterrem bevat diverse vinnetjes, allen in een andere hoek geplaatst om de lucht tussen deze behuizing en de remtrommel te sturen.

Aston Martin AMR23 bodywork

Het sidepod bodywork voor de AMR23. Buiten de vormgeving is hier mooi te zien hoe strak de grotere aerodynamische onderdelen verpakt kunnen worden voor het vervoer.

Alfa Romeo C43 voorvleugel

De voorvleugel van Alfa Romeo beschikt over een diepere bovenflap in het gedeelte voor de voorband. Voor de Spaanse GP is ook een Gurney toegevoegd aan de bovenrand.

Alfa Romeo C43 achterzijde detail

Hier zien we de achtervleugel die Alfa Romeo heeft meegenomen naar Spanje, een stuk hoekiger dan het concept van een aantal andere teams.

McLaren MCL60 voorvleugel

De voorvleugel van McLaren is eveneens voorzien van een Gurney op de bovenrand, met als doel de juiste balans te vinden tussen downforce aan de voor- en achterzijde.

Williams FW45 detail Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Bovenaanzicht van de voorvleugel en neus van Williams. Ook hier zien we een Gurney op de bovenste flap, al zijn er andere vleugels meegenomen waar dit element ontbreekt. Het team zal op vrijdag beide versies testen om te zien wat het beste resultaat oplevert.

De auto van George Russell, Mercedes F1 W14 in de pitstraat Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De koelkieuwen van de Mercedes W14, met aanzienlijk meer koelopeningen dan het paneel wat in Monaco werd gebruikt.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, bekijkt de Mercedes Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes lijkt het langere bodywork met de grotere koeluitlaat aan de achterkant opnieuw te testen. Deze variant werd in Monaco ook al van de plank gehaald, en uiteindelijk niet gebruikt tijdens de race. Carlos Sainz kijkt toe.

Het AMG Mercedes team oefent een pitstop met de Mercedes F1 W14 van George Russell Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hier zien we de nieuwe voorwielophanging waarmee Mercedes in Monaco voor het eerst in actie kwam. De voorste bovenste arm is zo hoog mogelijk gepositioneerd.

Detail van de auto van Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Bovenaanzicht van de high downforce achtervleugel van Red Bull met de overduidelijke V-uitsnede in het midden van de bovenste flap.

De auto van George Russell, Mercedes F1 W14 in de pitstraat Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een beter beeld van de grotere koeluitlaat aan de achterkant van de Mercedes.

Mercedes W14 detail

Detailopname van de vloer van de W14, nu voorzien van drie muizenholletjes.

