Steiner pleit voor andere stewards: "Hebben professionals nodig"

Zijn frustraties komen dus voort uit de straf die Nico Hülkenberg ontving na een vermeende clash met Logan Sargeant in de eerste ronde van de race in Monaco. De Italiaan vindt dat het hele systeem moet worden herzien. Hij is van mening dat de huidige opzet met onbetaalde stewards niet langer geschikt is en vindt dat er professionals moeten komen om de consistentie te verbeteren.

"Ik denk dat we onszelf de vraag moeten stellen: is er niet een ander systeem nodig voor stewards?", aldus Guenther Steiner. "Elke professionele sport heeft professionals als scheidsrechters. F1 is een van de grootste sporten ter wereld en nog steeds beslissen leken over mensen die miljoenen in hun carrière investeren. Deze discussie over het ontbreken van consistentie loopt overigens ook al een tijd. Ik denk dat het nu de tijd is om het aan te pakken. We bespreken dit al jaren. Het komt altijd terug. Alle andere sporten hebben professionals: NASCAR en IndyCar bijvoorbeeld. Hoe vaak hoor je daar over problemen met de wedstrijdleiding? Zelden. Zij doen het anders. Er werken daar mensen fulltime. Ik zeg altijd: iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Ik moet niet bewijzen dat ik onschuldig ben. Zo werkt dat niet voor mij. Zo sta ik niet in het leven."

Steiner boos om straf voor Hülkenberg

Hülkenberg ontving een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn licentie na een (bijna) aanvaring in de zesde bocht met Logan Sargeant in de openingsronde van de Grand Prix van Monaco. Dit tot verbijstering van de Haas-teambaas, die de beelden later terugkeek en daaruit concludeerde dat er helemaal geen bewijs voor een botsing was. Hij eist daarom een uitleg van de FIA.

"In bocht zes rijden ze nagenoeg allemaal in een lijn", vervolgt hij. "De Aston Martin rijdt voorop. Ik heb net naar de foto's gekeken: Nico komt aan de binnenkant en zit eigenlijk voor hem (Logan, red.). Hij duikt de bocht in, maar ik zie vervolgens geen botsing. Ik probeer de uitleg te krijgen, want ik denk dat [de beslissing] niet klopte. Het was de eerste ronde en er was geen botsing. Wat moeten we dan doen? Er een soort parade van maken? We krijgen in de eerste ronde dus een straf voor botsing die er volgens mij niet was. Er rijden andere mensen tegen elkaar aan, maar die krijgen alleen maar de zwart-witte vlag. Het is inconsequent. Net als in Miami... daar was ook geen botsing tussen De Vries en Norris in de eerste ronde. Ik snap het niet. Mij werd verteld dat in een video de botsing te zien was. Ik heb diverse beelden bekeken, maar ik zie het echt niet."

De eerste stappen

Steiner stelt dat eventueel anders optuigen van het huidige systeem besproken moet worden door de F1 Commission, die vaker dergelijke zaken bespreekt. "Het eerste dat we moeten bespreken is: willen we professionele stewards of niet? Dan moeten we kijken of het een panel wordt. We moeten in ieder geval uitzoeken wat het beste is. Ik wil er niet alleen over beslissen, maar ik denk wel dat we hier veel problemen door hebben. Dat moeten we erkennen. F1 is een van de grootste sporten ter wereld, zo niet de grootste, dus we moeten het aanpakken. Dat is mijn mening. We hebben fulltime scheidsrechters in het voetbal. Dertig jaar geleden was de plaatselijke bakker scheids, maar dat is nu veranderd. Ze hebben het veranderd omdat het professioneel moest zijn. Zij zijn verantwoordelijk."

Video: Nico Hülkenberg schiet rechtdoor in de zesde bocht in Monaco (38 seconden)