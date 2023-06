De langverwachte updates van Mercedes verschenen in Monaco eindelijk op de W14. Het fikse pakket bestond uit nieuwe sidepods, een nieuwe ophanging, een andere vloer, een nieuwe achtervleugel en nieuwe vinnen op de achterremconfiguratie. In eerste instantie wilde het Duitse merk alle upgrades in Imola introduceren, maar door de afgelasting van dat raceweekend ging daar een streep doorheen. Monaco is niet het meest ideale circuit om nieuwe zaken te introduceren, gezien de lage gemiddelde snelheid en het hobbelige asfalt. Het is ook de plek waar Mercedes historisch gezien altijd moeite heeft met de bandentemperaturen in de kwalificatie. Mercedes eindigde als vierde en vijfde in Monte Carlo, waarbij Lewis Hamilton als eerste van het duo over de streep kwam.

Het Formule 1-circus in nu aangekomen in Barcelona voor de Grand Prix van Spanje. De teams kennen het Circuit de Barcelona-Catalunya door en door. Voor Mercedes gaat het een eerste serieuze inzicht geven van de nieuwe onderdelen. Hamilton kreeg de vraag voorgeschoteld of hij met de W14 een stap kon gaan maken qua snelheid. De Brit is nog niet onder indruk van het nieuwe pakket, maar ziet dit wel als de eerste stap voor op de lange termijn.

"Er is nu bijvoorbeeld een seconde verschil in race trim naar Red Bull, dat is wel de stap die we hopen te maken", zegt de Mercedes-coureur. "Voorlopig is deze nog niet gezet, maar we hebben een stap in de goede richting gezet. Ik had afgelopen weekend meer vertrouwen in de auto en meer vermogen in de bochten. Ik hoop dat dat hier [in Barcelona] ook zo is, maar stiekem hoop ik dat het nog ietsje beter is. Er zijn veel medium en snelle bochten. Hopelijk komt de auto hier in een betere flow en dat we in het volgen er iets dichter op kunnen zitten. Er is enorm veel werk in gestoken. Hopelijk zet het ons op het juiste spoor. We zijn nu veranderd van richting, maar hopelijk leidt het ons de goede kant op."

"Het enige dat telt, is dat we vooruit gaan", vervolgt Hamilton over de tot nu toe beperkte impact van de upgrades. "Zolang je je plaats na de start behoudt of verbetert, is dat een goede dag. Je wilt nooit naar achteren zakken. Als je upgrades brengt, moet je vooruitgaan. Het is voorlopig een verbetering, maar nog niet de gedroomde verbetering. Het gaat echter stap voor stap. Ik ben niet negatief. Ik ben dankbaar dat we het hebben, dat komt deels doordat er zoveel werk in is gestoken. Iedereen is enorm gedreven en hongerig om de auto in de goede richting te krijgen. Hopelijk zet het ons nu op een beter spoor en kunnen we vooruitgang boeken."

Strijden met Ferrari en Aston Martin

De 38-jarige coureur heeft geen idee of het dit weekend de strijd kan aangaan met Aston Martin en Ferrari, ondanks dat het dat dit seizoen al wel een aantal keer deed. Hij hoopt dat Mercedes consistent doorgaat met de ontwikkeling, aangezien de concurrentie ook upgrades meeneemt naar Spanje. "Ik weet dat die twee dit weekend updates hebben, althans iemand zei dat", zegt Hamilton. "We gaan vrijdag zien hoe goed die updates zijn. Als ik naar onze data kijk - voordat zij hun upgrades hadden - zouden we dichter in de buurt moeten zijn gekomen. We gaan zien dit weekend of het een grote of kleine stap is. Ik heb goede hoop dat we ons dit weekend met hun kunnen meten. Die hoop is groot."

