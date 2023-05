F1 Tech: De belangrijkste F1-updates van Mercedes onder de loep

Op de donderdag van de Grand Prix van Monaco konden onze fotografen in de pitstraat van het unieke stratencircuit de eerste details spotten van de veelbesproken update van Mercedes. De formatie slaat met de upgrade een heel nieuwe ontwikkelingsrichting in, nadat de unieke zeropods na de moeizame seizoensstart definitief werden afgeschreven.

Zoals verwacht hebben de ontwerpers van Mercedes goed gekeken naar de concepten die bij de concurrentie goed lijken te werken. Een gemakkelijke klus was het niet om een koerswijziging te maken met het ontwerp van de auto, want vanwege het budgetplafond zijn de financiële mogelijkheden beperkt. Als gevolg daarvan moeten nieuwe concepten worden ingepast in de basiskarakteristieken van de W14. De Mercedes-auto in Monaco is dus zeker geen B-spec, zoals in het verleden in dergelijke situaties het geval zou zijn geweest. In dit geval is het dus een middenweg tussen de oude basis en nieuwe elementen, die niet altijd op de perfecte positie of met de ideale vormgeving geplaatst kunnen worden.

Mercedes W14 detail Foto: Giorgio Piola

Zo is er één belangrijk element van het zeropod concept behouden gebleven, namelijk de positie van de Side Impact Spar (SIS). Deze bevindt zich nog altijd voor de sidepods. Het is onmogelijk om deze crashstructuur te verplaatsen zonder dat er een geheel nieuw chassis gehomologeerd moet worden. Dat houdt in dat de ontwerpers de SIS in de nieuwe vormgeving hebben moeten integreren.

De winglet die onder en aan het uiteinde van de SIS is gemonteerd, is behouden gebleven. De vormgeving is echter wel aangepast aan de nieuwe luchtstromingen. De behuizing van de SIS is zo gepositioneerd dat de lucht richting de opening van de sidepod wordt gestuurd. De sidepod zelf is breder maar compacter om een grotere, traditionele undercut te creëren.

Mercedes W14 detail Foto: Giorgio Piola

De bovenkant van de sidepod vertoont enkele overeenkomsten met de voorganger, zoals een verwisselbaar koelpaneel aan de bovenkant. Zo kan het team snel en eenvoudig de hoeveelheid koeling aanpassen, afhankelijk van de eisen van het circuit.

Het aflopende gedeelte van de sidepod vertoont qua 'glijbaan', de tunnel naar achteren, overeenkomsten met de versies van Alpine en McLaren, en in mindere mate met die van Aston Martin.

Mercedes W14 vergelijking voorwielophanging

De updates die Mercedes heeft meegenomen, gaan echter veel verder dan enkel de sidepods. De aanpassing aan de voorwielophanging is zelfs misschien nog wel belangrijker, aangezien dit zowel mechanische als aerodynamische consequenties heeft. Dat is de voornaamste reden dat Mercedes besloten heeft het nieuwe pakket te introduceren in de nauwe straten van Monaco, waar een foutje - en een flinke bak schade - altijd op de loer ligt.

De voornaamste verandering heeft betrekking op de voorste arm van de bovenste wishbone. Deze is op de hoogst mogelijke positie aan het chassis bevestigd, in plaats van een flink aantal centimeters lager. Dit heeft zeer zeker invloed op het gedrag van de ophanging, met name tijdens het aanremmen wanneer de neus naar beneden ‘duikt’. Deze aanpassing heeft zowel mechanische als aerodynamische voordelen. De vernieuwde arm heeft ook een aangepaste behuizing gekregen, die nu steiler naar beneden afloopt om de luchtstroom beter te sturen.

Hoewel dit updatepakket al behoorlijk uitgebreid is, zit er nog meer in de pijplijn. Zo kunnen we op korte termijn een nieuwe vloer verwachten, waarmee Mercedes nog meer hoopt te profiteren van deze eerste serie aanpassingen.