Formule 1 presenteert aangepaste kalender met 22 races

Voor het tweede jaar op rij blijkt het puzzelen voor de Formule 1 om op het gewenste aantal races uit te komen. Vorig seizoen werden er in rap tempo zeventien krachtmetingen afgewerkt en dit jaar had het met 23 races 'back to normal' moeten zijn. Maar al snel bleek dat de coronapandemie nog altijd van invloed zou zijn op de plannen. Zo opende het seizoen in Bahrein in plaats van Australië, keerden Imola en Portimao terug op de kalender en waren de Oostenrijkse Alpen wederom het decor voor een double header.

Tot aan de Russische GP was het F1-schema al aardig in beton gegoten, voor de periode daarna bestonden er meer vraagtekens dan antwoorden. Zou Turkije bijvoorbeeld blijven staan ondanks dat het land in Groot-Brittannië, waar de meeste teams zitten, op de rode lijst staat tot zeker 16 september? Het antwoord luidt vooralsnog 'ja'. Op de herziene planning staat Istanbul Park nog altijd als eerstvolgende krachtmeting na de Russische GP genoteerd, weliswaar een week later dan initieel bedacht: in het weekend van 10 oktober in plaats van 3 oktober.

Twee weken nadien volgt de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, dat vooralsnog geen dubbele krachtmeting krijgt toegediend. Na een week rust is het namelijk tijd voor de laatste triple header van dit seizoen, een reeks van drie opeenvolgende races met de nodige verplaatsingen. De serie wordt afgetrapt in Mexico en voert via Brazilië naar het Midden-Oosten. Daar wacht ofwel een extra race in Bahrein ofwel voor het eerst in de F1-geschiedenis een wedstrijd in Qatar. Het Losail International Circuit is vooral bekend uit de MotoGP, maar de directie ervan voert gesprekken om dit jaar ook een Formule 1-race te hosten. Na opnieuw een week pauze eindigt het seizoen met races in Saudi-Arabië (ook een noviteit in 2021) en Abu Dhabi.

De gewijzigde racekalender voor 2021

Race Datum Grand Prix van Bahrein, Sakhir 26 - 28 maart Grand Prix van Emilia Romagna, Imola 16 - 18 april Grand Prix van Portugal, Portimao 30 april - 2 mei Grand Prix van Spanje, Barcelona-Catalunya 7 - 9 mei Grand Prix van Monaco, Monte Carlo 20 - 23 mei Grand Prix van Azerbeidzjan, Baku 4 - 6 juni Grand Prix van Frankrijk, Paul Ricard 18 - 20 juni Grand Prix van Stiermarken, Red Bull Ring 25 - 27 juni Grand Prix van Oostenrijk, Red Bull Ring 2 - 4 juli Grand Prix van Groot-Brittannië, Silverstone 16 - 18 juli Grand Prix van Hongarije, Hungaroring 30 juli - 1 augustus Grand Prix van van België, Spa-Francorchamps 27 - 29 augustus Grand Prix van Nederland, Zandvoort 3 - 5 september Grand Prix van Italië, Monza 10 - 12 september Grand Prix van Rusland, Sochi 24 - 26 september Grand Prix van Turkije, Istanbul 8 - 10 oktober Grand Prix van Amerika, Austin 22 - 24 oktober Grand Prix van Mexico City, Autodromo Hermanos Rodriguez 5 - 7 november Grand Prix van Brazilië, Interlagos 12 - 14 november TBC 19 - 21 november Grand Prix van Saudi-Arabië, Jeddah 3 - 5 december Grand Prix van Abu Dhabi, Yas Marina Circuit 10 - 12 december