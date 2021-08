Mugello in beeld om Turkije te vervangen op F1-kalender 2021

De Grand Prix van Turkije werd eind juni voor de tweede keer dit jaar op de F1-kalender gezet. De race op Istanbul Park werd in eerste instantie gekozen als vervanger van de Canadese GP op 13 juni, maar de Britse reisbeperkingen tegen Turkije maakten dat onmogelijk. Eind juni keerde de race terug op het schema, ditmaal ter vervanging van de GP van Singapore. Nu is de race dus opnieuw in gevaar. De Britse overheid laat Turkije op de rode COVID-19-lijst staan en blijft daar minstens tot 16 september staan. Dat zorgt voor twijfels over het doorgaan van de ontmoeting nabij Istanbul.

Het grote probleem is niet de reis naar Turkije, maar de terugkeer van zeven teams naar Groot-Brittannië. Omdat Turkije op de rode lijst staat, moeten teamleden bij terugkeer tien dagen in quarantaine in een door de overheid goedgekeurd hotel. De F1 heeft daarvoor geen uitzonderingspositie en verwacht die ook niet te krijgen, waardoor honderden werknemers in de F1-paddock getroffen kunnen worden. De Japanse GP had als buffer moeten gelden tussen de GP van Turkije en de terugkeer naar Groot-Brittannië. Die race werd vorige week echter afgelast en dus valt dat plan in duigen.

Mocht de ontmoeting in Turkije inderdaad niet door kunnen gaan, dan wordt Mugello gezien als een mogelijke vervanger. Het Italiaanse circuit ontving de F1 vorig jaar voor het eerst en bleek bij de teams, coureurs en fans erg populair. Commercieel gezien moet de race voor alle partijen echter zinvol zijn en dus is er nog geen duidelijkheid in hoeverre dit scenario tot de mogelijkheden behoort.

Onduidelijkheid over invulling tweede seizoenshelft

Het is overigens verre van duidelijk hoe de tweede helft van het F1-seizoen eruit gaat zien. Zo staan Mexico en Brazilië ook op de rode lijst van de Britse overheid, terwijl het coronavirus ook oprukt in Austin. Om ondanks de dreigende situatie toch zoveel mogelijk races te laten rijden, werkt de F1 aan diverse plannen. Motorsport.com heeft vernomen dat het een mogelijkheid is om de Russische Grand Prix als standalone-race te organiseren, terwijl Turkije een week verlaat wordt tot 10 oktober. De teams kunnen dan een eenvoudige reis naar Sochi boeken, terwijl er meer tijd vrijkomt om te wachten op het volgende besluit van de Britse overheid over de rode zones.

Mocht Turkije op de rode lijst blijven staan na 16 september, dan is het nog mogelijk om het Britse personeel om direct door te reizen naar de Verenigde Staten. Daar moet dan op 24 oktober geracet worden. Om de teams een vrij weekend te geven na de VS, kunnen de Mexicaanse en Braziliaanse GP’s een week naar achter worden geschoven. Die landen zijn echter aangemerkt als rode zone, wat kansen biedt om daar een triple-header van te maken met een race in Qatar. Mocht dat niet lukken, dan is een tweede race in Bahrein nog een optie.

Dit zijn allemaal echter opties waarover nog geen knoop is doorgehakt. Ook wordt er nog over gesproken door organisatoren en andere geïnteresseerde partijen. De verwachting is dat F1 CEO Stefano Domenicali de plannen zaterdag met de teambazen gaat bespreken tijdens hun reeds geplande meeting.