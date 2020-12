Het Formule 1-seizoen 2020 is in vele opzichten spectaculair en uniek te noemen. Ook de laatste races van het jaar zorgen weer voor de nodige ophef. De afgelopen dagen draaide het vooral om de weerzinwekkende crash van Romain Grosjean en om de positieve coronatest van wereldkampioen Lewis Hamilton. Tel daarbij op de eerste kans van George Russell in een absolute topauto, het debuut van Pietro Fittipaldi en Jack Aitken, en de nieuwe line-up van het Haas F1 Team voor 2021 met Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Onze vaste Formule 1-verslaggevers – die dit jaar noodgedwongen het hele seizoen vanuit huis in plaats vanaf locatie moeten werken – Erwin Jaeggi en Ronald Vording bespreken op de maandag na elke Grand Prix de belangrijkste zaken uit het raceweekend in de GPUpdate Podcast. Zij worden wisselend bijgestaan door collega-journalisten Mike Mulder, Filip Cleeren en Mark Bremer.

Het panel bespreekt wekelijks de meest actuele onderwerpen en de experts geven insights vanuit de paddock. Regelmatig krijgen we vragen binnen van enthousiaste luisteraars en fans. Daarom hebben we besloten een blokje in de podcast te wijden aan deze vragen: de GPUpdate Mailbox.

Stel je Formule 1-vraag aan onze experts

Heb jij een vraag aan een van onze F1-verslaggevers over een actueel onderwerp, zoals de gebeurtenissen in Bahrein, de motorensituatie rond Red Bull Racing, Max Verstappen of iets anders? Stuur hem in naar nl.podcast@motorsport.com. De mannen aan tafel nemen de meest interessante vraag mee in de podcast. Bovendien krijgt de inzender van de beste vraag een McLaren F1-goodiepakket thuis gestuurd. Dit pakket wordt beschikbaar gesteld door Motorsport Tickets, dé nummer 1 in officiële Formule 1-tickets, F1-reizen, MotoGP Tickets en meer!

De winnaar van het pakket van afgelopen week was Raymond van den Heuvel: Is het nu zo’n raar voorstel om gewoon de motoren te cappen op 900 pk zodat iedereen hetzelfde vermogen heeft? Dan gaat aerodynamica en de coureur het verschil maken.

Benieuwd naar het antwoord? Luister dan naar de GPUpdate Podcast!