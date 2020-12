Race tegen de klok voor Hamilton voor deelname aan GP Abu Dhabi

Hamilton zit momenteel in Bahrein in quarantaine, nadat hij de maandag na de GP van Bahrein positief werd getest op het coronavirus. Hierdoor miste hij de Sakhir Grand Prix, waarbij George Russell voor hem inviel bij Mercedes. Komend weekend komt de F1 wederom in actie, ditmaal in Abu Dhabi. Hamilton en Mercedes hebben de hoop dat hij hersteld is, maar dat dreigt wel een race tegen de klok te worden. In zowel Bahrein als Abu Dhabi zijn er strenge regels omtrent COVID-19. De F1 heeft in het emiraat weliswaar een uitzonderingspositie bemachtigd op de verplichte veertiendaagse quarantaine, maar daarvoor moet de gehele paddock maandag onder strikt gereguleerde omstandigheden reizen.

En daar zit de crux voor Hamilton, die nu al zeven dagen in quarantaine zit in Bahrein. Mocht hij vandaag niet in staat blijken om te reizen, dan moet hij dispensatie aanvragen bij de autoriteiten in Abu Dhabi om later deze week alsnog het land te mogen betreden. Het is onduidelijk of de autoriteiten daaraan mee willen werken, maar Mercedes is in ieder geval bereid te wachten op zekerheid. “Als Lewis herstelt en hij wordt gezien als COVID-vrij en negatief, dan zit hij in de auto”, vertelde teambaas Toto Wolff na de Sakhir Grand Prix. Mercedes heeft echter wel zo snel mogelijk duidelijkheid nodig voor de eventuele inzet van George Russell. Als blijkt dat Hamilton bijvoorbeeld alleen de vrijdag mist, zou de kampioensformatie ervoor kunnen kiezen om Stoffel Vandoorne in te zetten tijdens de eerste vrije trainingen. Op die manier zou Russell zich ongestoord kunnen voorbereiden bij Williams.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi bevestigt dat Hamilton afhankelijk is van de autoriteiten in Bahrein en Abu Dhabi. Het uiterste moment dat de zevenvoudig wereldkampioen in Abu Dhabi kan arriveren is zaterdagmiddag, zodat hij zich door deelname aan de kwalificatie kan verzekeren van deelname aan de race. “Met de huidige reglementen geldt dat een coureur toestemming krijgt om te racen als hij heeft meegedaan in een vrije training of de kwalificatie, net zoals op de Nürburgring het geval was”, verwijst Masi naar de oproep die Nico Hülkenberg op het laatste moment kreeg voor de GP van de Eifel. “Een coureur hoeft dus maar aan een van deze criteria te voldoen. Ze kunnen dus niet alleen komen opdagen voor de race, maar moeten minimaal een training mee hebben gedaan. Dat mag dus de vrije training of de kwalificatie zijn.”