Hülkenberg vervangt Stroll tijdens F1-weekend op de Nürburgring

Na een dag zonder F1-actie op vrijdag maakten de coureurs zich zaterdagochtend op voor de eerste en ook meteen enige training van het raceweekend. Stroll was daarbij de grote afwezige. De RP20 van die Canadees bleef in de pitbox staan en de beoogde bestuurder liet zich niet zien. Na ongeveer een kwartier liet het team van Racing Point in een verklaring weten dat Stroll niet fit genoeg bleek om in actie te komen.

Na die derde training, zoals de sessie formeel nog wel heet, zou er een nieuwe evaluatie van Stroll volgen met het oog op de kwalificatie. Tegelijkertijd werd het plan B al in werking gezet. Dat plan B luistert na zijn invalbeurten op Silverstone naar de naam van Nico Hülkenberg. De Duitser maakte een zeer goede indruk tijdens het tweede raceweekend in Engeland en kent de Nürburgring bovendien goed. De aangewezen man om last-minute in te stappen dus.

De Hulk zou dit weekend sowieso in de buurt zijn, maar dan om TV-werkzaamheden te verrichten. Na een negatieve coronatest mag de goedlachse rijder uit Emmerik echter instappen voor zijn derde kwalificatiesessie in het Formule 1-seizoen 2020. Een dag later zal Hülkenberg ook de race afwerken. "Lance voelde zich vanochtend niet honderd procent en het team heeft besloten om hem voor de rest van dit evenement niet meer in te zetten", valt in het persbericht te lezen. "Nico, die voorheen al is ingevallen voor Sergio Perez, kent onze auto en het team goed en was gelukkig dichtbij, in Keulen."