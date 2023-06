F1 zet plannen voor terugkeer naar Zuid-Afrika in de ijskast

De Formule 1 is een wereldkampioenschap, maar op dit moment is één continent niet vertegenwoordigd op de kalender: Afrika. De laatste keer dat de sport een bezoek aan het continent heeft gebracht, was in 1993. Destijds pakte Alain Prost pole-position voor de Grand Prix van Zuid-Afrika, om daarna ook de race op zijn naam te schrijven. Destijds was Kyalami de plaats van handeling en dat circuit is de afgelopen jaren wederom in beeld gekomen om de Formule 1 te verwelkomen. De koningsklasse wil graag weer in Afrika racen en daarom heeft F1 CEO Stefano Domenicali in het afgelopen jaar meermaals gesproken met mensen van het circuit en andere betrokkenen bij een mogelijke terugkeer van de Zuid-Afrikaanse GP.

Oorspronkelijk werd gekeken naar een plekje op de F1-kalender van 2024, hoewel er ook al een poging werd gedaan om het evenement dit jaar al terug te laten keren. Deze gesprekken zijn echter op niets uitgelopen, waardoor de Belgische Grand Prix ook volgend jaar weer op de F1-kalender staat met een tweede opeenvolgende korte deal. De Zuid-Afrikaanse GP keert hierdoor op zijn vroegst pas in 2025 terug op het programma. Motorsport.com heeft vernomen dat F1 niet door wil zetten met mogelijk ongezonde plannen voor een race in 2024, die ervoor kunnen zorgen dat het evenement voor het einde van het contract alweer verdwijnt. Bovendien komt het uitstellen van de plannen kort nadat de ambassadeur van de Verenigde Staten in Zuid-Afrika het land ervan beschuldigde dat het wapens heeft geleverd aan Rusland, waar het een goede politieke relatie mee onderhoudt.

Dat de Formule 1 graag terug wil keren in Zuid-Afrika, bleek in 2022 al uit uitspraken van topman Domenicali. "Er zijn delen van de wereld die F1 willen hebben, en een gebied dat wij denk ik willen ontwikkelen is Afrika. We zijn een wereldkampioenschap, maar dat is een gebied waar wij niet komen", zei de Italiaan destijds. Van de huidige coureurs is Lewis Hamilton de meest uitgesproken voorstander van een F1-race in Afrika. "Persoonlijk ben ik blij met de richting die F1 inslaat", zei de Mercedes-coureur tijdens het raceweekend in Miami. "Net als vele anderen loop ik hier al lang rond. Ik hou van de verandering die we nu zien en het is fantastisch om naar verschillende delen van de wereld en verschillende circuits af te reizen. We rijden op alle andere continenten, dus ik hoop dat we snel naar Afrika gaan. Het wordt voor het hele circus geweldig om de cultuur daar te ervaren."

Video: Zo ziet een rondje Kyalami eruit met een F1-bolide