Russell benadrukt: "Magie zit hem niet in de sidepods”

Bij de terugkeer van het grondeffect-tijdperk in 2022 kozen de drie topteams Red Bull Racing (downwash), Ferrari (in-wash) en Mercedes (size-zero) voor radicaal verschillende designs. De formatie uit Milton Keynes rolde vervolgens de rest van het veld op, waardoor veel teams overstapten op datzelfde concept. Het ondermaats presterende Mercedes kreeg geregeld de vraag waarom zij niet afstapten van hun veelbesproken ontwerp.

Volgens berekeningen van de engineers zorgt de bovenkant van de wagen voor slechts 40 procent van de aerodynamische druk, de rest komt van de vloer en aanverwante elementen. Mercedes F1-coureur George Russell benadrukt dan ook dat de sterke race in Spanje, waar de formatie met twee auto’s naar het podium reed, niet puur te maken heeft met de nieuwe sidepods. Op de vraag waarom het team niet eerder de aerodynamische filosofie heeft aangepast, zegt hij: “De sidepods maken niet het verschil. Het kan een factor zijn, maar de magie zit hem niet in de sidepods. We hebben dit ontwerp geïntroduceerd om uit te sluiten dat het iets met de sidepods te maken heeft. De ware magie vindt plaats onder de auto, bij de vloer. Dat geldt voor alle teams.”

“Max Verstappen wint ook zonder sidepods”

Na de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna vanwege overstromingen introduceerde Mercedes het eerste grote updatepakket van het jaar in Monaco. De W14 werd voorzien van nieuw bodywork, een aangepaste vloer en herziene voorwielophanging. In Spanje werden verdere veranderingen doorgevoerd, met name aan de diffuser. Russell grapte na de race in Barcelona dat winnaar Max Verstappen zelfs zonder sidepods zou domineren: “Ik weet zeker dat Red Bull nog steeds de snelste zou zijn als ze geen sidepods zouden gebruiken. Nou ja, het is iets complexer dan dat, maar desondanks ben ik erg blij met het werk wat het team verzet heeft. Dit lijken stappen in de juiste richting te zijn.”

Russell erkent dat de achterstand op Verstappen nog altijd aanzienlijk was, maar heeft hoop voor de toekomst: “De race pace was met deze updates erg sterk. Ik was zeer teleurgesteld na de kwalificatie [P12, red.], maar dit is het bewijs dat je moet blijven geloven.”