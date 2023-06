F1 Tech: Hoe Red Bull naar langzamere auto's kijkt om sneller te worden

Bij de Spaanse Grand Prix verscheen Red Bull Racing met een aangepaste vleugeltje op de vloerrand en vernieuwde diffuser, waarbij duidelijk was gekeken naar de oplossingen van enkele concurrenten. Waarschijnlijk heeft ontwerper Adrian Newey deze zaken opgemerkt tijdens zijn gebruikelijke wandeling over de startgrid, waarna de renstal uit Milton Keynes ze ontwikkeld heeft en met een eigen twist op de RB19 heeft gezet.

Aangezien de concurrenten het concept al getest hebben, impliceert het dat deze oplossingen de prestaties verbeteren zonder dat ze uitgebreid getest moeten worden in CFD-software of de windtunnel. Diverse teams maakten hier al gebruik van en hebben het een en ander geoptimaliseerd. Desondanks is het niet zo eenvoudig als het ontwerp kopiëren en vervolgens op de eigen bolide plakken. De concepten moeten namelijk in harmonie werken met de architectuur die Red Bull al heeft staan. Het team creëert zo zijn eigen vertakking in de ontwikkelingsboom, die waarschijnlijk verder wordt geoptimaliseerd in de loop van het seizoen.

Vergelijking tussen de oude en de nieuwe vloerrand van de Red Bull RB19.

De voorkant van het vleugeltje op de vloerrand heeft al een C-vormig profiel, die in overeenstemming is met de uitsnede die eronder in de vloer zit. Omdat het vleugeltje aan de achterkant wat uitsteekt, is er een lipje toegevoegd aan de gewelfde rolsectie. Dit moet helpen om de luchtstroom te geleiden die in dit deel van de vloer wordt afgevoerd.

De bovenste hoek van de diffuser is ook aangepast met een omgekeerde pocketopstelling, zoals diverse concurrenten ook hebben. De verandering heeft twee gevolgen. Niet alleen verandert dit de interne prestaties van de diffuser, maar ook het gedrag van de luchtstroom over de bovenhoek.

De aangepaste bovenhoek van de diffuser van de Red Bull RB19.

Mercedes heeft voor de Spaanse Grand Prix een stap gezet die je als een achteruitgang zou kunnen beschouwen, want het bovenste lamellenelement is verwijderd uit de spiegels. De binnenste stang is nu gewoon aan de zijkant van de spiegelbehuizing gemonteerd. De verandering is doorgevoerd zodat de luchtstroom achter de spiegel beter aansluit op de aanpassingen aan de sidepods, waarbij de lamellen eerder de stroming rond de behuizing van de spiegel veranderden. Het team heeft eveneens aanpassingen doorgevoerd aan de zijkant van de diffuser. Volgens het team laat dit meer stroming in de diffuser, om zo de kwaliteit van de luchtstroom te verbeteren en de lokale belasting te vergroten.

In de zoektocht naar de juiste afstelling voor de W14 heeft Mercedes verschillende oplossingen getest tijdens de vrijdagtrainingen. Daarmee probeerde het team ook meer te weten te komen over het nieuwe aeropakket. De medium en high downforce-achtervleugels werden getest, waarbij de laatste optie werd ingezet tijdens de kwalificatie en de race. Ook probeerde het team opnieuw bodywork uit met een grotere koelopening aan de achterzijde, voordat er in de competitieve sessies weer met een smallere oplossing gereden werd.

Vergelijking van de verschillende koelopties voor de Mercedes W14.

Aston Martin is dit jaar intussen goed uit de startblokken gekomen, maar de directe concurrenten hebben de afgelopen races forse veranderingen doorgevoerd in een poging om de achterstand in te lopen. Het in Silverstone gevestigde team antwoordde in Spanje met enkele nieuwe onderdelen, want de renstal wil geen terrein verliezen.

Onderdeel van het pakket is een vernieuwde voorvleugel. De verdeling over de spanwijdte van de bovenste twee flappen is veranderd zodat ze gelijkmatiger zijn, in plaats van dat er een golvend deel voor de voorband zit. Dit is veel meer in lijn met de ontwerpen die andere teams gebruiken. Dit heeft ook voor meer ontwikkelingsmogelijkheden gezorgd aan de buitenkant van de vleugel, waarbij de verbinding tussen de flaps en de endplate ook van een nieuw ontwerp is voorzien.

Het tweede, derde en vierde element zijn nu allemaal verder weg van de endplate en zijn gedraaid, zodat ze meer outwash produceren dan bij de vorige oplossing. De inkeping die in de oude configuratie op de derde flap zat, zit bij het nieuwe ontwerp verder naar voren op het tweede element. Als reactie op de veranderingen aan de voorvleugel heeft Aston Martin ook de hoek van de camerapods aan de zijkant van de neus aangepast, omdat de luchtstroom in dit deel van de auto is veranderd.

Aan de achterzijde van de AMR23 is de nieuwste specificatie van de achtervleugel verder verfijnd, nadat er in Monaco al geracet werd met de grootste veranderingen. Zo is er een andere verbindingsmethode voor het uiteinde van de endplate. In plaats van samen te smelten met de buitenste rand van de endplate, is die nu naar binnen gedraaid. Dit heeft invloed op de drukgradiënt en daardoor op de wervelingen van aan het uiteinde.

Ook zijn er veranderingen doorgevoerd aan de geometrie van de binnenkant van de endplate. Die is nu voorzien van een vergelijkbare verbindingslijn als aan de buitenzijde, zij het iets steiler gebogen. Net als de wijziging aan de bovenste tipsectie heeft dit niet alleen directe aerodynamische gevolgen, maar heeft het ook invloed op de omringende oppervlakken. Om daar van te profiteren, is de beam wing aangepast.

De winglets op de halo die Aston Martin in Barcelona kortstondig testte.

Iets wat niet werd genoemd in het document voor de autopresentaties en wat slechts kort werd getest, was een paar extra elementen aan de bovenkant van de halo. In de komende races introduceert het team waarschijnlijk een meer verfijnde versie hiervan, omdat het de luchtstroom rond de veiligheidsstructuur en de prestaties aan de achterkant van de auto wil verbeteren.