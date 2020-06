F1 moet leren van interactie met streamende coureurs, vindt Brawn

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat er in de eerste helft van dit jaar nog geen Formule 1-races hebben plaatsgevonden. Normaal gesproken zouden Formule 1-rijders amper in de publiciteit treden gedurende zo’n periode, maar tijdens de coronapauze hebben enkele coureurs zich actief beziggehouden met simracen. Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell en Alexander Albon kwamen regelmatig in actie tijdens de virtuele GP’s. Norris en Leclerc kwamen net als Max Verstappen en Antonio Giovinazzi een week geleden ook nog in actie tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, een evenement dat mede door Motorsport Games werd georganiseerd. Een aantal van hen streamde regelmatig op een platform als Twitch. Zo hadden de coureurs toch nog interactie met hun fans.

Tijdens een interview voor de #thinkingforward-reeks van Motorsport.com zei Brawn dat hij met bewondering heeft gekeken naar hoe de jongere generatie coureurs actief is geweest tijdens de periode zonder wedstrijden. “Tijdens de afgelopen periode is dit een reddingsboei geweest om in contact te blijven met de fans. Het is geweldig dat we de afgelopen tijd zoveel mensen hebben kunnen bereiken met deze content, deze vorm van vermaak. Het was schitterend om dit te volgen”, verklaarde Brawn in een interview bij de FIA eConference.

“Wat mij nog het meeste raakt van wat ik gezien heb, is hoe de echte coureurs deze initiatieven hebben omarmd en hoe ze de interactie met de fans hebben opgezocht. Een veelgehoorde wens van de fans was dat ze de coureurs graag beter wilden leren kennen. Ze zien ze in de auto met een helm op, ze worden in formele settings geïnterviewd, maar hoe zijn ze echt? Wat doen ze graag? Hoe ziet hun leven eruit? Dankzij esports hebben we een goed beeld gekregen van de persoonlijkheden en karakters van de coureurs. Dat is echt een openbaring geweest. Lando Norris, George Russell, al die andere jongens, je zou ze normaal gesproken waarschijnlijk niet op deze manier hebben leren kennen. Maar nu komen ze meer onder de aandacht, hun persoonlijkheden zijn nu bekend.”

Brawn hoopt dat de Formule 1 deze ervaring ook kan gebruiken om de interactie met fans op de lange termijn te verbeteren. “Het [de interactie met de fans] is echt een mooi aspect van esports, dat [het hebben van interactie] hebben we ook altijd gesteund”, aldus Brawn. “We hadden ons eigen virtuele kampioenschap waar alle teams aan meededen, maar dat was vooral met professionele gamers. De deelname van echte coureurs is een grote boost gebleken voor esports. Ik weet zeker dat er meer support komt en er meer middelen vrijkomen voor de toekomst. We hebben de positieve effecten gezien en die willen we niet aan ons voorbij laten gaan.”

Met medewerking van Luke Smith