De mooiste dag uit mijn carrière: oud-F1-coureur Michael Bleekemolen

Datum: eind juni 1977

Plaats van handeling: Goodwood Circuit

Wat vooraf ging: In de tweede helft van de jaren zeventig presteert Bleekemolen op de toppen van zijn kunnen, in de mondiale autosport staat hij te boek als groot talent. “Ik had overal succes, het waren mijn topjaren”, bevestigt hij anno 2020 tegenover Motorsport.com. “In 1977 reed ik Formule Ford en Super Ford. Dat ging zo goed dat ze mij in één keer rijp achtten voor de Formule 1, een behoorlijke stap.” Bleekemolen slaat in schooltermen een paar klassen over, maar angst boezemt dat niet in. “Nee, in die jaren had ik sowieso iets van ‘er kan mij toch niks gebeuren’, ik dacht onoverwinnelijk te zijn.”

Maar het gevoel hebben om er klaar voor te zijn, is nog iets anders dan een fatsoenlijke kans krijgen in de Formule 1. Daar komt ook Bleekemolen rap achter “Er waren niet veel auto’s vrij. Dat was het probleem. John Macdonald van RAM Racing deed March, hij had nog wel wat van die auto’s staan. Maar verder was er niks beschikbaar, dus ik moest me wel conformeren. Jammer genoeg, want het was echt levensgevaarlijk waar we bij Macdonald in hebben gereden.” Maar dat gevoel overheerst in de zomer van 1977 nog niet. Bleekemolen wil één van de schaarse F1-kansen met beide handen aangrijpen. Op het moment dat Macdonald aan de telefoon hangt en hem een test aanbiedt, zit Bleekemolen al zowat in het vliegtuig.

Wat er die dag gebeurde: De test vindt plaats op het circuit van Goodwood, in een typisch Britse en liefelijke omgeving. Maar hoe idyllisch de omgeving ook mag zijn, het blijft linke soep. Dat geldt in deze tijd voor de Formule 1 als geheel en des te meer voor de March 761 (op onderstaande foto met Boy Hayje achter het stuur) van Macdonald: een houtje-touwtje-auto bij uitstek. “Iedereen sprak vooraf op me in van ‘het zijn gevaarlijke tijden’. Zeker met die March, daar waren al een paar dodelijke ongelukken mee gebeurd. Dus iedereen zei ‘rustig aan, langzaam opbouwen’. Maar ik had zoiets van ‘geen paniek jongens, het komt allemaal wel goed’.”

Dat blijken profetische woorden. Want ondanks dat Bleekemolen pas ’s middags arriveert op het circuit, is zijn entree verbluffend. Zeker in vergelijking met Hayje, die andere Nederlander met F1-aspiraties. “Er was nog maar een paar uur te gaan en Boy had de hele dag gereden. Ik weet het nog heel goed: hij had een tijd van 1.12.4 neergezet. Ik stapte in die auto en reed niet veel later een rondje 1.11.9. Toen was het natuurlijk gauw bekeken, iedereen stond erbij van hoe kan dat nou.” Dat de verbazing groot is, blijkt wel uit de reactie van Macdonald. “Na een rondje of vijf à zes werd ik naar binnen geroepen. Ik wist totaal niet wat er aan de hand was, maar toen zei Macdonald ‘wil je dood ofzo?’ 'Nou, dat was niet mijn bedoeling van dit ritje’, heb ik volgens mij geantwoord.”

De snelheid van Bleekemolen is genoeg om alle aanwezigen te overtuigen. “Ze dachten na die test ‘we moeten hem dit jaar Formule 1 laten rijden in Zandvoort’. Maar ze konden natuurlijk niet zomaar om de vaste coureur Hayje heen.” Bleekemolen kan die plek niet overnemen, waardoor er een ander plannetje wordt gesmeed. “We spoedden ons naar het vliegveld van Heathrow waar iedereen zei ‘we moeten echt iets regelen’. Daar was ik het natuurlijk wel mee eens”, vervolgt hij met een lach. “Zo ontstond het idee om een tweede auto van RAM in te zetten voor Zandvoort.” Het plan wordt mede mogelijk gemaakt door Bernie Ecclestone, die achter de schermen steeds meer invloed krijgt via de Formula One Constructors Association (kortweg FOCA). “Kijk Ecclestone wilde dat heel graag. Die zag alleen maar dollartekens, extra entreegelden. Hij zat op de achtergrond te pushen.”

Hoe het daarna verderging: Het ‘plan Bleekemolen’ slaagt, hij belandt op de inschrijvingslijst voor de Grand Prix van Nederland 1977. Maar door de dadendrang van Ecclestone is hij bepaald niet de enige. “Er waren veel te veel auto’s. Dat betekende dat we een pre-kwalificatie moesten houden, dat gebeurde in die tijd nog op dinsdag.” Een denderend succes wordt die dag in de March niet. “Ik weet nog dat Rolf Stommelen op dinsdag ook even in die auto stapte. Hij kende Toine Hezemans en Tonio Hildebrand goed en die zeiden tegen hem ‘wil jij er niet even in rijden?’ Na vijf rondjes kwam hij binnen en zei hij ‘hier ga ik echt geen seconde langer in rijden. Ik weet wat er bij Tunnel Oost is gebeurd met zo’n March. Levensgevaarlijk deze auto, totaal niet te handelen.’ Dat wist ik natuurlijk ook al wel, want mijn Formule Fordje prepareerde ik nog beter qua wegligging dan deze F1-auto. Die Macdonald snapte er helemaal niks van. Het was een compleet drama.”

Bleekemolen komt niet door de pre-kwalificatie, waardoor het avontuur lijkt te eindigen voordat het goed en wel is begonnen. “Maar Ecclestone kwam naar me toe en zei: ‘take a lawyer, you will get an entry for the Grand Prix.’ Wat bleek nou, ze hadden die pre-kwalificatie niet goed gedefinieerd in de reglementen. Dus wij konden gewoon weer starten op zaterdagochtend.” Een succes zal het ook ditmaal niet worden. Het blijft trekken aan een dood paard met de March van RAM. “Op een gegeven moment zag ik dat hij een schokdempersteun hoger had gezet, omdat de pompnagels uit het chassis waren gescheurd. Dat wiel aan de kant waar hij had zitten prutsen, kon ik zo optillen. Ik dacht ‘ja, straks rij ik met 280 kilometer per uur bij Tunnel Oost in een auto waar helemaal niks van klopt. Macdonald zei ‘nou ja, deze auto heeft inderdaad wat schade gehad, maar we hebben alles weer goed afgesteld’. Maar ik had inmiddels ook veel verstand van techniek en reageerde ‘nee, wacht eens even, hier klopt helemaal niks van.’ Toen liep hij boos weg met de woorden ‘you superstar’, ik weet het nog heel goed.”

Het moge duidelijk zijn dat Bleekemolen niet door de kwalificatie komt op zaterdag. Hij moet tijdens de race toekijken, al loopt het voor Macdonald nog beroerder af. “Dat was wel grappig, want op maandag stond mijn foto op de voorpagina van De Telegraaf met de tekst ‘gearresteerd’ erbij. Ze hadden de foto’s van mij en Macdonald verwisseld. Op de sportpagina stond namelijk ‘Bleekemolen niet gekwalificeerd' met de kop van Macdonald erbij. Die Macdonald had er iemand ingeluisd, die volgens mij wel had betaald maar daarna niet kon rijden. Hij werd al spartelend gearresteerd en heeft een dag of zes op het politiebureau gezeten.”

Het past volgens Bleekemolen volledig bij het verhaal van Macdonald, die coureurs in levensgevaarlijke bolides het asfalt opstuurde. “Het waren gewoon een paar minkukels eerste klas, echt ongelooflijk.” Desondanks blijft het voor Bleekemolen wel een herinnering voor het leven, met name die geslaagde testdag in Goodwood. “Tja. Toch de eerste keer in een F1-auto, dat is wel een hele belevenis. Zeker in die tijd. Met een kenmerkende lucht, de trillingen en het toerengeluid. Ik weet het allemaal nog precies. Eigenlijk veel specialer dan tegenwoordig, nu rijdt F1 met een motor die ook in een gemiddelde Clio ligt. Hele andere tijden.”