'FIA, FOM en teams donderdag bijeen voor overleg over Plan B'

De Gazzetta dello Sport meldt dat de tien Formule 1-teams, autosportfederatie FIA en Formula One Management (FOM) donderdag invulling willen geven aan de nieuwe kalender.

De nieuwe kalender zou moeten bestaan uit zeventien tot negentien races, te beginnen op 24 mei in Monaco of twee weken later op 7 juni met de Grand Prix van Azerbeidzjan en zou half december moeten eindigen met de race in Abu Dhabi. Tot en met Brazilië (15 november) zou de kalender dan min of meer ongewijzigd kunnen blijven met een extra plek in de zomerstop voor de Grand Prix van Nederland. Daarbij zou 23 augustus de voorkeur genieten. Vanaf Brazilië zou de agenda een stuk drukker worden met China op 22 of 29 november, Bahrein op 29 november of 6 december en Abu Dhabi op 13 december.

Vietnam zou helemaal van de kalender vallen en de Grand Prix van Monaco (24 mei) zou dus een groot vraagteken zijn. De Automobile Club de Monaco liet eerder deze week nog doorschemeren dat het er van uit gaat dat de race in het prinsdom gewoon doorgaat: “Zoals het er nu voorstaat zullen de historische Grand Prix (17 mei) en de Formule 1 (24 mei) zoals gepland doorgaan.” Formule 1-baas Chase Carey kwam gisteren echter met de mededeling dat hij niet zeker weet of het seizoen eind mei al weer herstart kan worden.

Mogelijke nieuwe Formule 1-kalender 2020