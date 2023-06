F1: GP Canada niet in gevaar door bosbranden in Quebec

Het oosten van Canada wordt momenteel geteisterd door bosbranden. In het noordoosten van de provincie Ontario en in Quebec zijn ruim 150 brandhaarden gemeld en dat gaat gepaard met forse rookontwikkeling. Deze rook is naar het zuiden gewaaid en zorgt in diverse steden in zowel Canada als de Verenigde Staten voor een bruinige gloed. Dat geldt onder meer voor New York. Voor tientallen miljoenen Amerikanen gelden momenteel waarschuwingen om buitenactiviteiten zoveel mogelijk te vermijden. Ook worden in sommige gebieden maskers uitgedeeld ter bescherming tegen de vervuilde lucht.

De situatie heeft geleid tot zorgen over de Grand Prix van Canada, die volgende week in Montreal wordt verreden. Zo zou een verandering van de windrichting kunnen zorgen dat de grootste stad van de provincie Quebec ook getroffen wordt door de rook. Na gesprekken van deze week tussen de organisatoren van de race, de lokale overheid en de F1 Incident Management Group is echter duidelijk geworden dat men zich geen zorgen maakt over het doorgaan van de achtste race van het Formule 1-seizoen 2023, enkele weken nadat de GP van Emilia-Romagna nog werd afgelast vanwege noodweer en daaropvolgende overstromingen in de regio. "Het evenement is niet in gevaar. Door alle relevante informatie zijn we gerustgesteld dat de situatie in Montreal momenteel anders is dan in andere delen van het land en het noorden van de Verenigde Staten. Het risico blijft laag en de luchtkwaliteit is goed in Montreal", zei een woordvoerder van F1 op donderdag.

De bosbranden woeden op zo'n 800 kilometer van Montreal, dat er de afgelopen dagen wel iets van heeft kunnen merken. Zo daalde de luchtkwaliteit eerder deze week, maar werd er nooit een niveau bereikt waardoor inwoners geadviseerd werden om binnen te blijven en zo min mogelijk buiten te komen. En terwijl de situatie in diverse Amerikaanse steden de afgelopen 24 uur is verslechterd, is de luchtkwaliteit in Montreal weer naar een normaler niveau gegaan. De eerste weersvoorspellingen voor volgende week suggereren dat de wind ervoor blijft zorgen dat de rook wordt weggeblazen van Montreal, terwijl er ook regen wordt verwacht die de verspreiding van de rook ietwat tegengaat.