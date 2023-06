VIDEO: F1-vragenvuur met Haas-teambaas Guenther Steiner

Guenther Steiner heeft een hoop meegemaakt in zijn autosportcarrière. In 2001 stapte hij over van de rallysport naar de Formule 1, om bij Jaguar aan de slag te gaan. Uiteindelijk switchte de Italiaan naar Red Bull Racing, alvorens hij in 2016 als teambaas aan de slag ging bij het Haas F1 Team. De populariteit van Steiner is de laatste jaren dankzij de Netflix-serie Drive to Survive flink gestegen. Inmiddels heeft de chef ook zijn eigen boek, waarvan de Nederlandse versie eind mei in de winkels belandde. Motorsport.com sprak hem daar eerder over.

