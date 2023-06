In Monaco noemde Max Verstappen het vertrek van Honda en de daaropvolgende samenwerking met Aston Martin 'ietwat ongelukkig'. Het is immers een indirect gevolg van de eerste aankondiging in oktober 2020 dat Honda het jaar erna zou stoppen met de Formule 1. Red Bull besloot het heft in eigen hand te nemen en de Powertrains-tak op te richten, waardoor een langere samenwerking toen de Japanners bijdraaiden eigenlijk al een gepasseerd station was. Tot en met 2025 komen alle motoren nog van Honda, maar daarna zal Red Bull samen met partner Ford op eigen benen staan.

Een nieuw motorproject brengt altijd risico's en onzekere factoren met zich mee, al is er volgens Christian Horner nu alvast interesse in de Red Bull-motoren. Zo is Zak Brown al op bezoek geweest in de nieuwe faciliteit te Milton Keynes en is die link door de overstap van Rob Marshall naar McLaren in de voorbije weken nog wat nadrukkelijker gelegd. Het één heeft echter niet meteen met het ander te maken. "Nee, Rob vertrekt niet samen met een motor als jullie dat bedoelen", lacht Horner desgevraagd. "Maar het is wel zo dat we al door verschillende teams zijn benaderd om vanaf 2026 motoren aan hen te leveren."

McLaren en Williams zijn in dat opzicht vooral genoemd, al benadrukt Horner dat klantenmotoren niet direct in de pijplijn zitten, in ieder geval niet in het eerste jaar van het nieuwe motorreglement. "Momenteel is ons plan om slechts twee teams van motoren te voorzien in 2026. Dat is vooral omdat we onze afdeling niet meteen te zwaar willen belasten in het eerste jaar. En ja, als we maar twee teams van motoren zullen voorzien, dan is het zeer waarschijnlijk dat dit de twee teams van Red Bull zelf zullen zijn", duidt de Brit op Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri.

Rob Marshall werkte voorbije periode vooral voor Red Bull Powertrains

Toch is het niet zo'n hele gekke gedachte dat de overstap van Marshall na de aankondiging ook aan motoren is gelinkt. Zo vertelt Horner tijdens zijn mediarondje dat Marshall de voorbije periode vooral voor Red Bull Powertrains werkzaam was. "Hij was niet meer echt betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van het Formule 1-team, maar zat vooral op andere project. De laatste tijd werkte hij met name voor Red Bull Powertrains, al zijn de projecten die hij daar deed nu ook zo goed als afgerond. In dat opzicht voelt zijn overstap op zich wel goed. Wij hebben in ieder geval een deal kunnen sluiten met McLaren die commercieel gezien goed genoeg is om te zeggen 'oké, hij mag vanaf januari meteen bij jullie team aan de slag'", sluit Horner af.

Video: Uitgelegd hoe Honda en Aston Martin elkaar uiteindelijk hebben gevonden