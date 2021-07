F1 wil diversiteit vergroten met plan voor studiebeurzen en stages

De door Lewis Hamilton opgerichte Hamilton Commission publiceerde dinsdag de bevindingen van het onderzoek naar waarom etnische minderheden ondervertegenwoordigd zijn in de Formule 1. Zo heeft slechts één procent van alle medewerkers in de F1 een zwarte achtergrond. Daags na de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek brengt de Formule 1 plannen naar buiten hoe men de diversiteit wil vergroten. Daarvoor maakt de sport gebruik van de stichting die het in juni 2020 opzette als onderdeel van het We Race As One-initiatief.

Met die stichting wilde de F1 helpen om studiebeurzen en lesgeld te betalen voor studenten van meer diverse achtergronden. Nu is dus duidelijk hoe dat plan eruit moet gaan zien. Er komen tien studiebeurzen in de studierichting engineering beschikbaar voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen, zoals etnische minderheden, vrouwen en mensen uit kansarmere achtergronden. Zij krijgen het collegegeld vergoed, evenals een toelage voor levensonderhoud. Het gaat zowel om plaatsen in bachelor- als masteropleidingen aan universiteiten in Groot-Brittannië en Italië. Alle tien F1-teams werken mee aan het initiatief door stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Daarnaast zet de F1 twee stageprogramma’s op. In het zogenaamde Apprentice Programme krijgen twee studenten uit ondervertegenwoordigde groepen voor langere tijd een stageplaats binnen de F1-organisatie. Dat programma begint in september en richt zich op mechanical engineering. Middels het Internship Programme komen er zes stageplaatsen vrij voor ondervertegenwoordigde groepen. Dit gaat om plekken bij diversiteits- en inclusiviteitspartners BCOMS (media en communicatie), Driven By Diversity (bewustzijn creëren bij ondervertegenwoordigde groepen) en andere initiatieven die zich op dit vlak inspannen voor meer diversiteit.

“Wij willen net zo divers zijn als onze schare fans. Daarom ondernemen we actie, zodat getalenteerde personen uit ondervertegenwoordigde groepen de beste kansen krijgen om toe te treden tot deze sport en een fantastische carrière kunnen opbouwen”, vertelde F1 CEO Stefano Domenicali. “We willen met ons Race As One-platform echt voor verandering zorgen en laten zien dat wij weten dat we een positieve bijdrage moeten leveren aan de wereld waarin we leven. Alle teams doen mee en het werk van de Hamilton Commission laat de toewijding zien om deze problemen aan te pakken in de Formule 1.”