F1 wil aanbevelingen van Hamilton Commission ter harte nemen

Het rapport van de Hamilton Commission is dinsdag openbaar geworden en is gebaseerd op tien maanden onderzoek in de Britse autosportwereld. De Royal Academy of Engineering heeft samen met Lewis Hamilton het initiatief genomen en wilde vooral de vraag beantwoorden waarom slechts één procent van de werknemers in de autosport van 'zwarte' afkomst is. Het antwoord schuilt volgens het gepresenteerde rapport in een combinatie van maatschappelijke factoren en facetten die specifiek met de autosport samenhangen, en aldaar op te lossen zijn.

Het rapport van de Hamilton Commission komt onderaan de streep tot een tiental aanbevelingen voor de toekomst. Eén daarvan is een oproep aan alle F1-teams en formaties in andere kampioenschappen om zich te committeren aan een diversiteitshandvest, en om bij de werving van nieuw personeel het voortouw te nemen. Daarnaast ziet de commissie graag dat F1-teams meer stageplekken aanbieden als 'een alternatieve route naar werk in de sector'. Het oprichten van een speciaal fonds en het aantrekken van meer zwarte leraren voor de bèta-vakken vallen eveneens onder de suggesties. Daarbij is ook aandacht besteed aan de huidige regelgeving in de Formule 1. Zo zou het budgetplafond volgens de onderzoekers een belemmerende factor kunnen zijn, aangezien iedere uitgave extra wordt afgewogen.

F1 kondigt acties aan 'in de komende dagen'

Het maakt dat niet alle punten uit het onderzoek op korte termijn te realiseren zijn, al zegt Formule 1 CEO Stefano Domenicali de aanbevelingen wel degelijk ter harte te nemen. "De Hamilton Commission heeft een begrijpelijk en indrukwekkend rapport afgeleverd. Daaruit blijkt ook meteen de passie van Lewis voor dit belangrijke thema", aldus de Italiaanse F1-voorman. "Wij zullen de tijd nemen om alles goed te lezen en op de bevindingen te reflecteren. Wij zijn het er in ieder geval volledig mee eens dat we de diversiteit in de sport moeten vergroten. En ook dat we actief moeten handelen om het voor elkaar te krijgen. In de komende dagen zullen we dan ook meer acties aankondigen. Wij willen als sport graag een afspiegeling zijn van onze zeer diverse achterban", vervolgt Domenicali.

Lewis Hamilton zal er naar eigen zeggen eveneens op toezien dat de daad bij het woord wordt gevoegd. "Ik hoop dat we de autosportindustrie mee kunnen krijgen op onze reis en dat we mensen kunnen samenbrengen. Op die manier kunnen we samen belangrijke en ook blijvende vooruitgang boeken. We hebben al veel positieve feedback ontvangen van betrokkenen, dat vind ik alvast goed om te zien. Maar het allerbelangrijkste voor mij is: het gaat niet zozeer om de bevindingen of wat we ervan vinden, het gaat er veel meer om dat we er naar handelen."