F1 wil door FIA gespecificeerde onderdelen uit reglementen halen

In de technische reglementen van de Formule 1 voor 2021 zijn de onderdelen van een F1-wagen onderverdeeld in maar liefst zeven categorieën, waarvoor allemaal ietwat andere regels gelden. Zo zijn er Listed Team Components waarvoor geldt dat de teams ze zelf moeten ontwerpen en fabriceren. Daarnaast zijn er Standard Supply Components (die door een door de FIA aangewezen fabrikant worden gemaakt), Transferable Components en Free Supply Components (onderdelen die door het ene team aan het andere team verkocht mogen worden), Open Source Components (waarvan het intellectueel eigendom beschikbaar wordt gesteld voor alle deelnemers), Homologated Parts (gehomologeerde onderdelen) en tot slot de Prescribed Design Components (PDC).

Over die laatste categorie wordt donderdag gesproken tijdens de vergadering van de F1 Commission. Prescribed Design Components zijn onderdelen waarvan de specificaties door de FIA worden bepaald, zoals bijvoorbeeld de halo en de crashstructuur die voor de veiligheid van de coureurs moeten zorgen. De teams mogen die onderdelen wel zelf produceren of de productie ervan uitbesteden. Het gebruik van deze onderdelen is verplicht, behalve als de FIA oordeelt dat ze ‘onverenigbaar, onbetrouwbaar of onveilig’ worden geacht op de auto van een team. Met het tot in detail beschrijven van hoe deze componenten gemaakt moeten worden, hoopte de autosportfederatie de kosten ervan te kunnen drukken, maar er zijn nu zorgen over aansprakelijkheidsproblemen. De teams zouden bij incidenten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid kunnen afschuiven op de FIA of een externe producent. De FIA wil de Prescribed Design Components voortaan onderbrengen in één van de zes andere categorieën. Naar verluidt is het angstaanjagende ongeval van Romain Grosjean geen aanleiding geweest voor om de PDC’s uit het reglement te halen.

“De voorgestelde verwijdering van PDC’s (en de herverdeling in andere categorieën) is gerelateerd aan het proces waarmee deze componenten worden ontworpen en hoe we tot de beste kostenbesparing komen, terwijl we ervoor zorgen dat de teams die hebben bijgedragen aan het ontwerp niet belast worden met onnodige aansprakelijkheid voor de functionaliteit op andere auto’s”, vertelde een woordvoerder van de FIA aan RaceFans. “In onze analyse werd geoordeeld dat dit doel op een effectievere manier bereikt kan worden met andere categorieën.”

De F1 Commission kom donderdag bijeen en spreekt dus niet alleen over schrappen van de Prescribed Design Components, maar ook over de mogelijke invoering van zaterdagse sprintraces in de Formule 1. Ook krijgt de F1 Commission een update over de vorderingen in het onderzoek naar de crash van Grosjean tijdens de GP van Bahrein.

