Portugal vult lege plek op Formule 1-kalender in

De beginfase van het seizoen is weer flink op de schop gegaan als gevolg van het coronavirus. De Chinese Grand Prix werd al geschrapt en ook de openingswedstrijd in Australië kan niet op de originele datum plaatsvinden. Er ontstond daardoor onzekerheid hoe de kalender ingevuld zou worden. Er bestond een mogelijkheid om twee races in Bahrein te houden, dat werd als een realistisch scenario gezien omdat de situatie in Portugal behoorlijk onzeker was. Na gesprekken tussen F1 en de lokale organisatie is duidelijk geworden dat het evenement gewoon door kan gaan. Een dubbele race in Bahrein is daarmee ook van tafel.

Bronnen met kennis van de situatie hebben nu gezegd dat de Formule 1 zich opmaakt voor een Grand Prix van Portugal. Deze race wordt dan verreden op zondag 2 mei, een datum die nog openstond op het voorlopige wedstrijdprogramma. Het betekent dat de opening van het seizoen nu definitief op 28 maart plaatsvindt in Bahrein, gevolgd door de tweede ronde in Imola (18 april). Donderdag hebben de teams een bijeenkomst van de F1 Commission, zij worden dan formeel op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de kalender.

Het besluit om de Portugese GP door te laten gaan komt overigens niet zonder risico’s. Het Verenigd Koninkrijk, waar de meeste F1-teams gevestigd zijn, heeft nieuwe maatregelen ingesteld voor het reizen van en naar Portugal. Het land staat momenteel op de ‘rode lijst’, elke buitenlandse reiziger moet bij terugkomst uit het land tien dagen in quarantaine. Daardoor lijkt het uitgesloten dat personeel tussen de Portugese en Spaanse GP heen en weer kan reizen, iets wat door het hectische schema toch al onwaarschijnlijk was.

De vergadering van de F1 Commission is bedoeld om de update over de kalender te geven, maar is ook van belang voor enkele andere thema’s. Zo wordt er gestemd over het voorstel om vanaf 2022 de ontwikkeling van motoren te bevriezen en mogen teams stemmen over het voorstel om in 2021 drie sprintraces te houden.

Voorlopige kalender Formule 1 voor 2021