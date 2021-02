Marko rekent op steun Ferrari-teams en Renault voor motorbevriezing

Red Bull Racing wacht inmiddels al enkele maanden op duidelijkheid over het al dan niet bevriezen van de ontwikkeling van de power units. De Oostenrijkse renstal en zusterteam AlphaTauri nemen na 2021 afscheid van de vertrekkende motorfabrikant Honda, maar graag willen zij de Japanse krachtbronnen in eigen beheer nemen vanaf 2022. In principe heeft Red Bull daarvoor al een akkoord gesloten met Honda, maar de energiedrankgigant heeft niet de financiële middelen en knowhow om de motor door te ontwikkelen. Daarom stelde het bedrijf eind 2020 al voor om de ontwikkeling van de motoren vanaf 2022 stop te zetten.

In eerste instantie zou de F1 Commission op 25 januari stemmen, maar die stemming werd uiteindelijk uitgesteld nadat er nieuwe discussies ontstonden over de exacte invulling van de plannen. Deze maand moet het alsnog gaan gebeuren. Eerst zou 11 februari de nieuwe datum van de stemronde worden, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is 21 februari de nieuwe datum. Ook heeft hij goede hoop dat de bevriezing tot stand gaat komen. “Van teams hebben we zes van de tien stemmen nodig, wat gelijk staat aan een simpele meerderheid”, vertelde hij aan F1-Insider. De 77-jarige Oostenrijker verwacht de steun van twee van de drie overige motorfabrikanten en de teams die eraan verbonden zijn. “Ik ga ervan uit dat naast Red Bull en AlphaTauri ook de drie Ferrari-teams Ferrari, Alfa Romeo en Haas zullen instemmen, evenals Renault.” Marko maakte ook duidelijk de struikelblokken van de vorige stemronde inmiddels zijn weggenomen.

Mocht de theorie van Marko werkelijkheid worden, dan behaalt het voorstel van Red Bull precies de benodigde meerderheid. Opvallend genoeg rekent de voormalig coureur niet op de steun van Mercedes en de drie klantenteams die met Mercedes-motoren rijden. In een eerder stadium sprak de Duitse fabrikant nog haar steun uit voor de plannen om de ontwikkeling te bevriezen, maar naar verluidt heeft men weinig behoefte aan een vangnet dat fabrikanten de kans biedt om hun achterstand in te lopen als zij hun zaken niet helemaal op orde hebben. Voor Ferrari en Renault zou zo’n vangnet, waarmee de prestaties van de motoren gelijker worden getrokken, evenals de vervroegde introductie van de nieuwe motorreglementen juist een voorwaarde zijn om zich achter het stopzetten van de ontwikkeling te scharen.