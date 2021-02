Brown voorstander van roterende F1-kalender

De Formule 1 kondigde in november een kalender aan voor het seizoen 2021 voor met maar liefst 23 races, een record. Ondanks de COVID-19 pandemie maakte de F1 zich sterk dat het al die races met de nodige maatregelen en bubbels zal kunnen afwerken, ook al is vooral de tweede seizoenshelft een zware logistieke opdracht. De verschillende gevreesde triple-headers zijn niet populair bij de teams omdat ze een zware dobber zijn voor het rondreizende personeel.

F1 CEO Stefano Domenicali opperde vorige maand dat de sport het aantal races in de toekomst mogelijk weer kan afbouwen en dat een rotatiesysteem voor Grands Prix kan worden overwogen. McLaren-chef Zak Brown is enthousiast over dat idee, omdat dat volgens hem de druk op de teams kan verlichten en ook de waarde van elk individueel evenement kan verhogen. "Ik zou graag zover komen dat we enkele races gaan roteren", vertelde Brown aan Motorsport.com. "Ik geloof er rotsvast in dat als een mooi land een Grand Prix wil, dat dat positief is. Hoe meer landen we aandoen, hoe beter. Dat gezegd zijnde moeten we wel twee zaken in acht nemen wat de uitbreiding van de kalender betreft. Eerst je mensen, het is een brutale kalender. En dan is er het feit dat races zeldzaam zijn. Als je naar de NFL kijkt zijn er 16 reguliere wedstrijd en drie of vier wedstrijden in de play-offs. De Olympische Spelen en de Wereldbeker zijn ook heel populair en die zijn een keer om de vier jaar. We weten dat sommige Grands Prix na enkele jaren inzakken. Dus als je sommige races niet een jaarlijks gegeven maakt, maar een keer om de twee jaar, dan worden die misschien net duurzamer."

Brown stelt voor dat driekwart van de races permanente evenementen zouden kunnen blijven en het overige kwart kan bestaan uit roterende races die elkaar steeds afwisselen. "In een ideale wereld heb je 20 Grands Prix per jaar. Misschien zijn er 25 markten die je wil aandoen en hebben 15 races vaste plek, omdat er in deze sport ook een economische realiteit is. Dan heb je nog tien andere races. Vijf races worden het ene jaar gehouden, en de andere vijf volgen dat het volgende jaar. Daarmee kan je misschien evenementen duurzamer maken omdat mensen die ene race om de twee jaar dan niet willen missen."