F1 bereid om nieuwe datum te zoeken voor Grand Prix van China

Het coronavirus zorgt naast het menselijke leed ook voor steeds meer chaos in China. Uit voorzorg zijn verschillende grote evenementen al uitgesteld of geschrapt en wordt momenteel reizen naar het land afgeraden. De Chinese Formule 1 Grand Prix is in tegenstelling tot de Chinese ronde van het Formule E-kampioenschap nog niet uitgesteld, maar de lokale autoriteiten in Shanghai bevelen wel aan om de race niet op 19 april te organiseren.

Het lot van de race is nu in handen van de promotor van de race in Shanghai. De Formule 1 is bereid om een alternatieve datum te zoeken. Dat bevestigde sportief directeur Ross Brawn in een gesprek met verschillende media, waaronder Motorsport.com. "Als er een kans is dat de race niet doorgaat in april, dan denk ik dat die wordt uitgesteld", vertelde Brawn. "We willen de optie openlaten om te kijken of de wedstrijd later in het jaar kan plaatsvinden. China is een enthousiaste en groeiende markt, dus we willen graag een race in China hebben."

De wedstrijd van plaats wisselen met een andere Grand Prix is echter uitgesloten. Het wordt in geval van uitstel dus zoeken naar een plekje aan het einde van het seizoen. "Dat gaan we wellicht niet doen", bevestigde Brawn dat het wisselen van datum met een andere GP geen optie is. "We zullen gewoon later in het jaar een gaatje proberen te vinden waarin de wedstrijd plaats kan vinden."

Een vrij weekend vinden lijkt echter geen sinecure. Wie de wedstrijd in de tweede seizoenshelft probeert in te passen, merkt al snel dat een reeks van vier of vijf wedstrijden op rij moeilijk te vermijden is. En een Chinese Grand Prix in december, daar zijn de teams vermoedelijk ook niet warm voor te maken.

Brawn wacht in eerste instantie op een beslissing van de lokale promotor en de autoriteiten. "Het ziet er heel moeilijk uit. We wachten op de Chinese promotor en de autoriteiten om de definitieve beslissing te nemen en ik denk dat ze dat wel zullen doen. Ze hebben voor maart alle openbare evenementen al geschrapt. Het is een tragische en heel moeilijke situatie. Ik denk dat het de komende twee weken wel duidelijk zal worden wat er gaat gebeuren."

Dat is voor de Formule 1 ook nodig, want het organiseren van een overzeese Grand Prix is een enorme logistieke operatie. Er moet dus snel duidelijkheid komen. "Er zijn twee logistieke deadlines", legde Brawn uit. "Ten eerste is er de datum waarop alle zeevracht verscheept moet worden en dat is deze week. Dingen zoals brandstof zouden dan het schip af moeten. Maar dat is op zich geen ramp als dat teruggebracht moet worden. Daarnaast is er het moment waarop we de mensen sturen om daar de race voor te bereiden. Dat is een kritiek stadium. Dat gaat binnen twee of drie weken beginnen. Dat is het punt waarop je echt moet weten wat de situatie is."

De Grand Prix van China was woensdag ook onderwerp van gesprek tijdens de Strategy Group-bijeenkomst. Motorsport.com heeft vernomen dat er tijdens die vergadering geen formele besluiten zijn genomen aangaande de race op het Shanghai International Circuit.

Met medewerking van Jonathan Noble