Vettel wilde Red Bull polsen voor mogelijke terugkeer in 2021

Vettel zit in een lastig parket. Bij zijn huidige werkgever Ferrari verschuift de focus langzaam maar zeker van de gevestigde kampioen naar de opkomende man Charles Leclerc. Het verlengde en verbeterde contract van de Monegask is in dat opzicht een veeg teken. Daar komt bij dat Vettel ook sportief gezien het onderspit moet delven. In het voorbije seizoen werd hij voor het eerst sinds 2014 verslagen door zijn teamgenoot.

Als Vettel niet van plan is om de handdoek na 2020 te gooien, is het dus logisch dat de Duitser om zich heen kijkt naar betere opties voor 2021. Eén daarvan zou een terugkeer bij Red Bull Racing zijn, het team waar hij vele successen mee vierde. Vettel bracht twee weken geleden een bezoek aan de prestigieuze ski-wedstrijden in Kitzbühel, hetgeen als het Red Bull-feestje bij uitstek te boek staat. Volgens Marko kwam de Ferrari-coureur daar niet alleen om de snelheidsduivels op twee latjes te bewonderen. "Sebastian wilde aftasten of een terugkeer in 2021 mogelijk zou zijn", wijst Marko tegenover Auto Bild op een open sollicitatie van de Ferrari-coureur. "Maar in Kitzbühel was er niemand van ons aanwezig die ook daadwerkelijk zulke beslissingen kan nemen."

Verder herhaalt Marko dat een Red Bull-rentree van Vettel uit financieel oogpunt onhaalbaar is. "Het is onmogelijk. Sebastian heeft als viervoudig wereldkampioen natuurlijk bepaalde financiële eisen. Maar wij hebben net een langlopend contract met Max gesloten en die deal is niet bepaald goedkoop te noemen. Daardoor kunnen wij ons geen extra zwaargewicht permitteren. Dat is jammer genoeg de realiteit. Seb moet dan al heel veel geld inleveren [voor een rentree] en dat kun je niet van hem verwachten."

Daarmee lijken de uitwijkmogelijkheden om zeep, maar dat is volgens Marko niet het geval. Hij ziet Mercedes namelijk nog als een mogelijke bestemming voor Vettel. "Hij zou voor Mercedes zeker interessant kunnen zijn. Het Duitse paspoort zal daar vermoedelijk zeker niet bij in de weg staan", doelt Marko op de marketingwaarde van een Duitser in een Mercedes. De vraag is echter of Toto Wolff en Lewis Hamilton ook openstaan voor de komst van zo'n gevestigde kampioen. Tot die tijd kan Vettel overigens maar één ding doen: antwoorden met zijn rechtervoet. Ook om eventueel de koppositie binnen Ferrari terug te winnen. "Hij kan in het komende seizoen alleen maar optimaal presteren. Als de auto bij hem past, heb ik daar overigens ook wel vertrouwen in. En als hij Leclerc afgetekend kan verslaan, dan moet Ferrari toch ook nog eens goed over hem nadenken."

Video: De worsteling van Vettel bij Ferrari