Hill: McLaren deed mij als kampioen een beledigend aanbod

Damon Hill was als nieuw gezicht op de grid en zoon van tweevoudig F1-kampioen Graham Hill iemand om in de gaten te houden. De Britse coureur trad in zijn vaders voetsporen door ook in de koningsklasse te racen en er zelf wereldkampioen te worden. Na drie jaar op rij ernaast te hebben gegrepen - in 1993 werd hij derde, de twee jaar erna beide keren vicekampioen - lukte het hem in 1996 eindelijk de felbegeerde wereldtitel te veroveren met Williams. Er was alleen één probleem: teameigenaar Frank Williams had al twee andere coureurs onder contract staan voor het seizoen erop.



En zo kwam het dat Damon Hill van het ene moment het absolute hoogtepunt belandde in een absoluut dieptepunt. Zo snel als hij zich de eerste jaren bij de top vestigde, zo plotseling spiraalde zijn carrière omlaag. "Ik begreep de wereld niet meer en vroeg me af hoe zoiets kon gebeuren", vertelde hij aan Auto Motor und Sport. "Ik ging ervan uit dat ik mijn plek kon behouden als ik wel kampioen zou worden, maar het was heel bizar toen dat niet zo was."



Ondanks het succes van Hill vertrouwde Williams het jaar erna op Jacques Villeneuve en Duits talent Heinz-Harald Frentzen, die volgens Hill gekozen werd vanwege zijn afkomst. Het team werkte achter de schermen namelijk aan een deal met een nieuwe motorpartner, BMW in plaats van Renault. "Ze wilden een Duitse coureur voor de deal", gelooft de nu 59-jarige. Hij denkt dat teambaas Frank Williams in 1995 al een optie op Frentzen had verworven. "En omdat 1995 voor mij teleurstellend was, had Frank plannen met Frentzen en Jacques voor 1997. Toen kwam 1996 en zal hij hebben gedacht: 'God, wat moet ik nu doen? Hij probeerde de deal om te draaien, maar kon niet meer onder de contracten uitkomen."



De regerend kampioen stapte zodoende noodgedwongen in bij Footwork, dat het jaar ervoor slechts één WK-punt had gescoord. Het team was het enige overgebleven alternatief en kwam in handen van Tom Walkinshaw, waardoor het de oude naam weer terugkreeg: Arrows. Maar dat gaf Hill niet per se betere kansen. Hij werd twaalfde en behaalde nog maar één podiumplek, na een legendarische Grand Prix van Hongarije waarin pech hem van de overwinning hield. Ondertussen probeerde hij een stoeltje bij McLaren te bemachtigen, waar ontwerper Adrian Newey vanuit Williams naartoe zou gaan. Ook toen werd Newey al erg gewaardeerd voor zijn ideeën.



Helaas voor hem liepen gesprekken met toenmalig teambaas Ron Dennis spaak. "Hij deed me geen aantrekkelijk voorstel. Het was meer een belediging", vertelde Hill. McLaren wilde volgens hem eerst 'uitproberen' hoe goed hij was voor ze een fatsoenlijk salaris wilden neertellen. "Het enige wat ik dacht was: "Wat? Ik ben wereldkampioen! Volgens mij wilde hij gewoon provoceren." In plaats van de renstal uit Woking ging de Engelsman naar Jordan voor zijn twee laatste jaren. Een wereldtitel zat er toen allang niet meer in. Achteraf gezien begrijpt hij beter wat er is gebeurd, door een beter inzicht in hoe de Formule 1-wereld werkt en de strategieën die de teams hebben. "In die tijd was ik een beetje naïef en werd ik slecht geadviseerd. Zo werd ik over het hoofd gezien."