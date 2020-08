Ocon hoopt op frisse start in Spa met nieuwe power unit

De Fransman kwalificeerde zich op het Circuit de Barcelona-Catalunya als vijftiende en kwam als dertiende over de meet. Het gehele weekend kwam het team snelheid tekort, ook teamgenoot Daniel Ricciardo eindigde buiten de punten. Tijdens de volgende race op Spa-Francorchamps krijgt Ocon de beschikking over een verse motor en een nieuwe versnellingsbak. Hij hoopt daarmee het gat naar zijn Australische teammakker - dat de afgelopen races aanzienlijk was - te kunnen dichten.

“Absoluut, voor mijn gevoel wordt Spa een frisse start”, aldus Ocon. “We hebben even de tijd om te analyseren en herstellen. In Spa komt een nieuwe versnellingsbak, een nieuwe power unit en veel nieuwe onderdelen, want we zijn uiteraard niet blij met het prestatieverschil tussen de wagens. Hopelijk wordt het verschil daarmee kleiner en is dit een nieuwe start voor mijn kant van de garage. We wisselen de motor vanwege het tekort aan topsnelheid waarmee ik kampte. Maar er zijn ook andere vlakken waarop ik niet zo competitief ben als de andere kant van de pitbox. We zullen zien of de nieuwe power unit verschil uitmaakt. De tijd zal het leren. Ik denk dat het gaat helpen.”

Verbod op 'party modes' in voordeel Renault?

Vanaf de Grand Prix van België moeten de coureurs de kwalificatie en race met dezelfde motorinstelling afwerken. Daarmee komt er een einde aan de veelbesproken ‘party modes’. Volgens Ocon is dat een voordeel voor Renault: “Ik denk dat we goed zitten, want onze racemodus is op dit moment zeer competitief. Ik weet niet precies of andere fabrikanten hun motoren in de kwalificatie meer opvoeren dan anderen. Ik weet wel dat onze race-instelling competitief is, dus hopelijk pakt dit in ons voordeel uit. We wachten af. Het zou het veld dichter bij elkaar kunnen brengen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper