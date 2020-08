Key: Controle op illegaal kopieergedrag wordt nachtmerrie

De internationale autosportfederatie wil naar aanleiding van de zaak rond de door Racing Point gekopieerde brake ducts van Mercedes het reglement dusdanig aanpassen dat een herhaling van zo’n zaak onmogelijk wordt. Racing Point gebruikt dit jaar rembehuizingen die zijn afgekeken van Mercedes. Het team werd daarvoor op basis van het sportieve reglement veroordeeld tot een boete van 400.00 euro en vijftien punten mindering in de stand om de constructeurstitel.

Drie teams zijn tegen die straf in beroep gegaan: Ferrari en Renault, omdat zij vinden dat Racing Point niet zwaar genoeg gestraft is en het vreemd vinden dat het team de brake ducts mag blijven gebruiken, en Racing Point zelf, dat zegt niets fout te hebben gedaan.

Hoe die zaak ook uitpakt: de FIA wil paal en perk stellen aan de samenwerkingsverbanden tussen (veelal) motorleveranciers en klantenteams. FIA-afgevaardigde Nikolas Tombazis liet weten dat hij niet wil dat kopiëren 'het nieuwe normaal' wordt in de Formule 1.

McLaren was in eerste instantie ook betrokken bij het protest tegen Racing Point en Key is het dan ook hartgrondig met Tombazis eens. “De FIA heeft samen met de Formule 1 duidelijkheid geschept in hoe zij de F1 in de toekomst willen zien, zeker waar het gaat om wat er toegestaan zal worden op het gebied van het kopiëren van auto’s. Voor ons als onafhankelijk team is dat belangrijk. Het is een complexe sport waarin je niet mag wegkomen met buiten de lijntjes kleuren. Dat is extreem belangrijk voor de hele sport: iedereen moet op een gelijkwaardig speelveld en met dezelfde regels met elkaar kunnen concurreren.”

Toch waarschuwt Key de autosportfederatie. “Het zit ‘m in de details, er moet goed worden nagedacht over hoe ze dit gaan controleren. Toen non-listed parts [onderdelen die gedeeld mogen worden] hun intrede deden, waren de teams bereid om iets van hun informatie met anderen te delen. Het is dus makkelijker geworden om aan informatie te komen – anders had je die niet gehad – en ik denk dat daar nog wel ruimte is om dingen toe te staan. Maar het overige moet streng in de gaten worden gehouden. Het is een gecompliceerd vraagstuk. Ik zou niet weten hoe die controle eruit zou moeten zien, maar dat vereist wel aandacht.”