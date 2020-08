Brawn verdedigt samenstelling top-twintig snelste coureurs

Het was dinsdag even trending topic in de Formule 1-wereld, de top twintig van snelste coureurs allertijden. Over de top-drie (Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton) bestond nauwelijks controverse, wel verbazingwekkend was dat Kovalainen en Trulli (allebei goed voor één Grand Prix-zege) in de top-tien stonden.

De uitslag riep veel vragen op en Brawn was sportief genoeg om tekst en uitleg te geven over de gebruikte onderzoeksmethode. “We hebben geprobeerd te achterhalen wie de snelste coureur was, dus de coureur die over één ronde zijn snelheid heeft aangetoond en niet per se de coureur met de meeste bravoure in de race of de beste resultaten.”

Dat leverde een top tien op met naast de genoemde top drie ook Max Verstappen en Fernando Alons, maar dus ook verrassingen als Kovalainen en Trulli. “Als je je er even in verdiept dan is het eigenlijk best logisch. Iemand die ik goed ken en die met Trulli heeft samengewerkt zei ooit tegen me dat als Grands Prix vijf ronden zouden duren Jarno ze allemaal zou winnen. Zijn snelheid over een korte periode is fenomenaal.”

De Formule 1 gebruikte voor het onderzoek veertig jaar aan data en dat betekent dat coureurs als Jim Clark, Juan-Manuel Fangio en Jackie Stewart niet meegenomen werden. Brawn geeft toe dat het rangschikken van coureurs omstreden is, omdat het moeilijk is om verschillende tijdperken, auto’s en circuits met elkaar te vergelijken. “We zijn best trots op de lijst en ik denk dat het overeind blijft, maar het is ook controversieel en we zien veel discussie dus misschien moeten we het verder verfijnen. Maar ik denk niet dat mensen er om lachen. Als je de methodiek eenmaal doorhebt dan snap je het.”