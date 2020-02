Ocon: Relatie met Ricciardo ‘veel beter’ dan met Perez

De verhouding tussen Ocon en Perez was in de tijd bij Force India behoorlijk explosief. Het kwam op het circuit een paar keer tot een treffen. Op een gegeven moment verbood de teambaas hun zelfs om vrij tegen elkaar te racen. Hoewel Ocon er geen trek in heeft om op het circuit weggezet te worden door Ricciardo, verwacht hij in zijn eerste seizoen bij Renault niet dat dergelijke spanningen een rol gaan spelen.

“Ik zou niet graag nog een keer beleven wat er bij Force India is gebeurd”, aldus Ocon op een vraag van Motorsport.com. “Dat was geen goede sfeer. Er was respect tussen mij en Checo, het team werd er niet langzamer van, maar de sfeer tussen ons was niet goed. Op het circuit zaten we vaak te dichtbij elkaar. Dat was niet goed. Dat zou ik niet graag weer willen. Tussen mij en Daniel is de werksfeer een stuk beter dan met Checo. Ik hoop dat we zo kunnen blijven werken, hoewel het op het circuit toch anders gaat zijn. Maar we moeten zorgen voor positieve energie en een omgeving waarin mensen graag werken. Hopelijk kunnen we elkaar op dat gebied aanvullen en het team verder naar voren brengen. We willen geen onderlinge crashes. Het kan bij de start natuurlijk altijd een keer gebeuren, maar zoals het bij Force India ging was niet acceptabel.”

'Ingrijpen als dat nodig is'

Voorafgaand aan het seizoen hebben Ocon en Ricciardo niet met elkaar gezeten om de grondbeginselen van hun werkrelatie te bespreken. Niet nodig, aldus de Australiër, die zich geen enkele zorgen maakt over ‘spelletjes’ met zijn teamgenoot. “We beginnen met frisse moed aan het seizoen”, zei Ricciardo. “Ik wil vanaf de eerste dag niet meteen regels bedenken. Ik denk dat zoiets alleen maar spanning op gaat leveren. Hij heeft misschien dingen meegemaakt in het verleden, zelfs met Max, maar ik denk dat ik voor mezelf moet praten. Ik ga dat soort dingen niet oprakelen. Ik ben klaar voor de competitie, maar ik houd mij niet bezig met allerlei spelletjes. Als het op het circuit gebeurt zal ik er op dat moment naar moeten handelen, maar ik bibber niet. Ik ga er open en positief in. Ik denk er niet over na.”

Teambaas Cyril Abiteboul verwacht dat zijn coureurs volwassen genoeg zijn om dergelijke problemen te voorkomen. “Ze hebben de ervaring, ze zijn professioneel”, aldus Abiteboul. “Ik denk dat ze slim genoeg zijn om met dit soort situaties om te gaan. Maar als het nodig is om in te grijpen, dan zal ik dat doen.”

Video: Daniel Ricciardo blikt vooruit op het F1-seizoen

Met medewerking van Jonathan Noble