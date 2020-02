Kampioen Mercedes presenteert nieuwe bolide voor 2020

Mercedes liet maandag haar vernieuwde livery voor het seizoen 2020 al zien, toen nog getoond op de auto van het afgelopen jaar. Deze zogenaamde 'livery reveal' werd naar voren gehaald vanwege een nieuwe sponsordeal met Ineos. De kampioensformatie heeft haar kleurstelling daardoor ook lichtelijk aangepast. Het zilver blijft beeldbepalend, maar de airbox heeft vanaf dit jaar de kleur van de nieuwe sponsor gekregen: rood dus.

Op Valentijnsdag heeft de formatie van Toto Wolff ook de nieuwe auto wereldkundig gemaakt. Voorafgaand aan een 'roll-out' op het circuit van Silverstone deelde het merk de eerste 'renders'. Later op de ochtend zullen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het doek ook fysiek van deze nieuwe creatie trekken, in een officiële presentatie.

In lijn met nagenoeg alle F1-auto's die tot dusver zijn gepresenteerd, is de W11 ook weer een doorontwikkeling van de 2019-bolide, met hier en daar enkele aanpassingen aan het bestaande concept. Bij Mercedes zijn die vooral bij de sidepods te vinden. Zo zijn de inlets van die sidepods aanmerkelijk kleiner geworden dan voorheen. Daarmee kiest het Zuid-Duitse merk voor een concept dat we in 2017 ook al bij Ferrari zagen.

Veel redenen om het verder volledig over een andere boeg te gooien, zijn er niet: Mercedes ging de voorbije zes seizoenen met alle wereldtitels aan de haal. Met zes constructeurstitels op rij heeft men het record van Ferrari (1999 tot en met 2004) zelfs geëvenaard. Het betekent dat Mercedes in 2020 een uitgelezen kans krijgt om datzelfde record scherper te zetten. Hamilton kan op zijn beurt ook geschiedenis schrijven door persoonlijk zijn zevende wereldtitel te pakken. Hij evenaart in dat geval het lang onbereikbaar geachte record van Michael Schumacher.

Zover is het echter nog niet. De mannen van Wolff willen juist waken voor overmoed en zich vooral op het hier en nu concentreren. Dat bestaat later vandaag zoals gezegd uit een shakedown. Bottas krijgt daarbij de eer om het spits af te bijten met de nieuwe machine. Na enkele runs van de Fin zal Hamilton het stuur van de W11 's middags overnemen. Dit testwerk krijgt volgende week een vervolg, als op het Circuit Barcelona-Catalunya de eerste wintertest op het programma staat.

Foto's: De nieuwe Mercedes in beeld