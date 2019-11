Dominante tijden vergeleken: Ferrari vs Mercedes in statistieken

Races: 16 Overwinningen: 6 (37,5%) Podia: 17 (53,12%) Poles: 3 (18,75%) 1-2 in de race: 3 (18,75%) 1-2 in de kwalificatie: 1 (6,25%) Snelste raceronden: 6 (37,5%) Opgaven: 2 (6,4%) Voorsprong in kampioenschap: 4 punten op McLaren (3,1%)

De titel van 1999 markeerde het eerste constructeurskampioenschap voor Ferrari sinds 1983, in een jaar waarin de rijderstitel trouwens nog wel naar McLaren-coureur Mika Hakkinen ging. The Flying Finn trok aan het langste eind na een duel met Eddie Irvine, die de rol van nummer 1-coureur moest overnemen na het ongeval van Michael Schumacher op Silverstone. De afwezigheid van Schumacher - hij werd vervangen door Mika Salo - heeft ongetwijfeld invloed gehad op de geringe Ferrari-dominantie. Vooral op het gebied van overwinningen, 37,5% van het totaal aantal races, zou 1999 'zwakste seizoen' van de zes gloriejaren blijken.

Races: 17 Overwinningen: 10 (58,82%) Podia: 21 (61,76%) Poles: 10 (58,82%) 1-2 in de race: 3 (17,64%) 1-2 in de kwalificatie: 1 (5,8%) Snelste raceronden: 5 (29,4%) Opgaven: 5 (14,7%) Voorsprong in het kampioenschap: 18 punten op McLaren (10,5%)

Uit de cijfers (ongeveer 60% aan overwinningen, podia en poles) kan worden geconcludeerd dat de gouden jaren van Ferrari vanaf 2000 pas echt waren aangebroken. Natuurlijk weer onder aanvoering van de ongenaakbare Michael Schumacher, die het Italiaanse merk in Japan zelfs de eerste coureurstitel sinds 1979 schonk. Tweede man Rubens Barrichello bleef achter beide McLaren-coureurs steken op een vierde plek in het kampioenschap, hij won enkel de race in Hockenheim.

Races: 17 Overwinningen: 9 (52,9%) Podia: 24 (70,5%) Poles: 11 (64,7%) 1-2 in de race: 3 (17,6%) 1-2 in de kwalificatie: 2 (11,7%) Snelste raceronden: 3 (17,6%) Opgaven: 4 (11,7%) Voorsprong in het kampioenschap: 77 punten op McLaren (43%)

In het daaropvolgende jaar wist Ferrari de kloof met McLaren verder te vergroten. De relatieve voorsprong in het constructeurskampioenschap werd zodoende uitgebouwd tot 43%. Dit was vooral te danken aan het sterker geworden totaalpakket, het duo Schumacher-Barrichello werd met andere woorden steeds sterker in de breedte. Veel dominanter dan in 2000 kon Schumi individueel niet meer zijn, hetgeen ook wel blijkt uit het teruggelopen percentage aan overwinningen. Daar stond tegenover dat de Scuderia beduidend meer podia veroverde, vooral doordat Barrichello - die dat jaar opmerkelijk genoeg niet won - vaker naar het ereschavot wist te rijden.

Races: 17 Overwinningen: 15 (88,2%) Podia: 27 (79,4%) Poles: 10 (58,8%) 1-2 in de race: 9 (52,9%) 1-2 in de kwalificatie: 6 (35,2%) Snelste raceronden: 12 (70,5%) Opgaven: 2 (5,8%) Voorsprong in kampioenschap: 129 punten op McLaren (58,3%)

In de jaargang 2002 nam de dominantie van Ferrari extreme vormen aan. Maar liefst vijftien van de zeventien races werden gewonnen door de rode brigade, goed voor een winstpercentage van 88%. Meer dan de helft van alle races eindigde zelfs in wat de Duitsers een 'Doppelsieg' zouden noemen, een één-tweetje dus. Eén daarvan kende trouwens wel een smetje: de Grand Prix van Oostenrijk werd in extremis beslist door een weinig chique teamorder. Naast het hoogste winstpercentage bleek 2002 ook het jaar met grootste relatieve voorsprong (58,3%) ten opzichte van naaste belager McLaren.

Races: 16 Overwinningen: 8 (50%) Podia: 16 (50%) Poles: 8 (50%) 1-2 in de race: 0 1-2 in de kwalificatie: 2 (12,5%) Snelste raceronden: 8 (50%) Opgaven: 2 (6,25%) Voorsprong in het kampioenschap: 14 punten op Williams (8,8%)

2003 is statistisch gezien een tamelijk overzichtelijk jaar te noemen. Zowel het aantal overwinningen van de Scuderia als ook het aantal podia en snelste raceronden betrof 50%. Vanzelfsprekend fungeerde Schumacher weer als vaandeldrager voor het merk uit Maranello. De Duitser won weliswaar minder vaak dan in de voorgaande jaren, maar het bleek nog steeds genoeg om Kimi Raikkonen met twee punten van zijn eerste wereldtitel af te houden. In tegenstelling tot de voorgaande seizoenen bleef een één-tweetje in 2003 uit.

Ferrari - Seizoen 2004

In 2004 wist Ferrari de imponerende cijfers van 2002 nog eenmaal te benaderen. De F2004 bleek weer een monsterlijke machine te zijn, vooral in handen van Michael Schumacher die maar liefst dertien zeges boekte. De Duitser pakte met een straatlengte voorsprong zijn (wat later zou blijken) laatste wereldtitel in de koningsklasse, met Barrichello als runner-up. Ene Fernando Alonso eindigde in het kielzog trouwens als vierde en werkte succesvol aan een coup met Renault. Vanaf 2005 zou dat Franse merk het stokje overnemen en konden de slingers in Maranello weer even in de kast.

Races: 18

Overwinningen: 15 (83,3%)

Podia: 29 (80,5%)

Poles: 12 (66,6%)

1-2 in de race: 8 (44,4%)

1-2 in de kwalificatie: 4 (22,2%)

Snelste raceronden: 14 (77,7%)

Opgaven: -

Voorsprong in het kampioenschap: 143 punten op BAR-Honda (54.5%)