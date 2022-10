Meteen na de Grand Prix van de Verenigde Staten is het dit weekend tijd voor de race in Mexico-Stad. Het team van Alpine is in een stevige strijd verwikkeld met McLaren voor de vierde plek in het WK voor constructeurs. Er zitten maar zes punten tussen de beide teams. In Mexico wil Alpine het initiatief weer volledig terugpakken.

Esteban Ocon, die volgend jaar Pierre Gasly als teamgenoot krijgt, vindt het Autodromo Hermanos Rodriguez een leuk circuit. “Het eerste wat in me opkomt als ik denk aan racen in Mexico-Stad is de hoogte waarop de baan ligt. Dat is meer dan 2000 meter boven zeeniveau, het hoogste van het hele jaar. Die hoogte heeft natuurlijk belangrijke gevolgen voor veel dingen zoals de koeling van de wagen, de aerodynamische prestaties en hoe de banden reageren. Ik houd ervan om op dit circuit te rijden, omdat het een mooie blend van bochten op verschillende snelheden en veel rechte stukken is, met drie DRS-zones.”

Veel tijd om te wennen krijgt de Fransman niet. In de eerste vrije training wordt zijn zitje overgenomen door Formule 2-coureur Jack Doohan. De Australiër maakt zijn eerste meters in een officieel Formule 1-weekend. Het is een van de twee sessies waarin Alpine dit seizoen een rookie inzet. "Allereerst ben ik het team extreem dankbaar omdat ze me de kans geven om in de eerste vrije training te rijden. Het is een fantastische kans en ik heb veel zin om in de auto van Esteban te zitten. Het is voor mij weer een stap dichter bij het bereiken van mijn ultieme doel. Dat is racen in de Formule 1 en ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk van de ervaring te leren. In september reed ik op Monza al met de A522 op een filmdag. Dat was een goede ervaring om op snelheid te komen en een eerste gevoel te krijgen van hoe moderne F1-wagens zijn. Daarnaast heb ik me voorbereid met wat tijd in de simulator in Enstone. Daar kon ik op het circuit rijden en wat karakteristieken van de baan leren te begrijpen. Daar had ik heel veel aan."