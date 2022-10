Nu beide kampioenschappen definitief in handen van Red Bull en Max Verstappen terecht zijn gekomen, beginnen de topteams zich steeds meer voor te bereiden op het volgende seizoen. Mercedes heeft in Austin zijn laatste upgrades meegenomen en heeft laten weten de problemen van de W13 dermate onder controle te hebben om een goede basis te hebben voor 2023. Ook Ferrari en Red Bull liggen echter niet stil. De Italianen hebben gedurende het seizoen laten zien dat er genoeg snelheid in de F1-75 zit, maar vooral persoonlijke en strategische fouten hebben Ferrari een kans op het kampioenschap van dit jaar ontnomen. Red Bull gaat de winter in als het te kloppen team: het team domineerde de sport door tot nu toe alle races sinds na de zomerstop te winnen.

Deze dominantie van Red Bull doet men veel denken aan het begin van het Mercedes-tijdperk in 2014. Eenvoudig wereldkampioen Nico Rosberg vertelt in gesprek met Sky Sports dat het zo vroeg binnenhalen van beide wereldtitels door Red Bull een teken is van hoe sterk ze zijn. “Red Bull heeft momenteel alles”, stelt Rosberg. “De auto, de ontwikkelingscurve gedurende het seizoen, de betrouwbaarheid, de beste coureur, de strategie. Alles valt perfect op z’n plek bij Red Bull. Zelfs de motor werkt nu fantastisch”, valt de Duitser op.

Verstappen pakt Hamilton voor de overwinning in Austin

Door de vorm waar Red Bull zich na de zomerstop in bevindt, voorspelt Rosberg dat het een hele moeilijke klus gaat worden voor Mercedes en Ferrari om bij te benen. “Voor Mercedes lijkt de achilleshiel op het moment echt de topsnelheid te zijn. Ze zijn ongekend langzaam op de rechte stukken! Vooral vergeleken met Red Bull. Ik hoop dat ze wat antwoorden vinden, zodat ze op dit gebied wat performance kunnen vinden”, aldus Rosberg. Het verschil in topsnelheid viel extra op toen Max Verstappen het afgelopen weekend in Austin de Mercedes van Lewis Hamilton aan het opjagen was voor de overwinning. Zelfs met een DRS kon Hamilton lastig in het spoor van de Nederlander blijven, nadat Verstappen hem zes ronden voor de finishvlag inhaalde.