Het Formule 1-seizoen 2022 heeft nog maar drie races voor de boeg, maar nog altijd heeft uittredend constructeurskampioen Mercedes geen overwinning gescoord. Vooral in de eerste fase van het seizoen kwam de renstal met de W13 flink tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari, maar sindsdien heeft men wel degelijk progressie geboekt. Afgelopen weekend kwam Lewis Hamilton in de Verenigde Staten nog redelijk dicht bij de zege, al moest hij die in de slotfase toch aan Max Verstappen en zijn superieure topsnelheid in de Red Bull RB18 laten.

Komend weekend krijgt Mercedes wellicht weer een nieuwe kans op dagsucces, want het F1-circus reist af naar Autodromo Hermanos Rodriguez. De Mexicaanse omloop ligt op een hoogte van 2.200 meter boven zeeniveau en dat kan gunstig uitpakken voor Mercedes, dat over een auto met behoorlijk wat drag beschikt. De ijlere lucht op grote hoogte kan dat nadeel echter wegnemen, doordat alle teams met een pakket met veel downforce gaan rijden. "Dit jaar is het soms voorgekomen dat ik heb gezegd dat we goed zouden moeten gaan op een bepaald circuit en we vervolgens niet presteerden, en soms was het ook andersom", bijt teambaas Toto Wolff op zijn tong over de verwachtingen van zijn team voor de GP van Mexico. "Op papier ziet Mexico er dus goed uit, onze auto met veel luchtweerstand zou effectief moeten zijn in de dunne lucht. Het is fijn dat de race komend weekend al is, dus ik hoop dat we Red Bull kunnen uitdagen."

Onder de vorige technische reglementen blonk Mercedes eigenlijk nooit uit in Mexico. In de afgelopen vijf jaar werd er slechts één keer gewonnen in Mexico-Stad, namelijk in 2019 door Hamilton. Tegelijkertijd presteerde Red Bull juist vaak goed op grote hoogte, zo was Verstappen in 2017, 2018 en 2021 de sterkste. Toentertijd genoot Red Bull een voordeel als er veel downforce nodig was, dit jaar lijkt Mercedes daar meer aanspraak op te maken. Desondanks vindt Wolff dat de W13 simpelweg te veel luchtweerstand heeft, al valt dat niet direct op te lossen. "Dat is iets wat we uit moeten zoeken voor volgend jaar. Het budgetplafond speelt een rol: we kunnen niet een oneindige hoeveelheid onderdelen met minder luchtweerstand maken of veel tijd in de windtunnel doorbrengen om met oplossingen te komen. Dat is dus iets voor volgend jaar."

Verstappen en Hamilton duelleren om zege in Austin