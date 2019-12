Eindrapport Kimi Raikkonen: Ancien van Alfa is nog niet versleten

Kimi Raikkonen in het F1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 12

Aantal WK-punten: 43

Beste resultaat: 4e (Brazilië)

Beste startpositie: 5e (Duitsland)

Rapportcijfer: 7,0*

Werk is het voor Kimi Raikkonen al lang niet meer. Nee, The Iceman gaf dit jaar meermaals aan de Formule 1 tegenwoordig als een (goed betaalde) hobby te benaderen. Stoïcijns, nuchter en zelfs in de nacht Abu Dhabi nog met een zonnebril getooid, beweegt Kimi zich door de F1-paddocks. Waar hij bij Ferrari nog weleens zat werd van alle politieke spelletjes op de achtergrond - 'bullshit' zoals hij het liever noemt - draait het bij het meer bescheiden Alfa Romeo enkel en alleen om het racen.

Strijden voor het ereschavot is niet echt reëel meer, maar Kimi geniet simpelweg van het pure racen. Ook zonder de champagne op het podium. En juist dat maakt Raikkonen zo'n aanwinst voor de Formule 1. Alhoewel het enthousiasme er door zijn houding niet altijd vanaf spat, is de Fin wel een liefhebber pur sang. Iemand die het alleen om het racen an sich gaat en de randzaken liever tot een minimum beperkt. En hoewel Raikkonen inmiddels veertig jaar oud is en zijn hoogtijdagen (bij McLaren en de eerste periode bij Ferrari) al een tijdje achter ons liggen, is hij nog bepaald geen veldvulling. Sterker nog, hij is in vele opzichten juist dé vaandeldrager van Alfa te noemen.

Zeker in de eerste seizoenshelft heeft hij de equipe van Frederic Vasseur op het juiste spoor gezet. En misschien al wel ver daarvoor: want bij de ontwikkeling van de C38 bleken de ervaringen en technische kennis van Kimi al goud waard. Toen het rondreizende circus in Australië eenmaal in actie kwam, bleek er ook nog geen sleet op de coureur Raikkonen te zitten. In de eerste seizoenshelft blonk hij uit in regelmatigheid en scoorde hij punten in maar liefst acht van de twaalf races.

Na de zomerstop deelde hij in de algehele malaise van Alfa en kreeg hij meer moeite met Antonio Giovinazzi, al viel zijn vierde plek in Brazilië nog wel een fraaie opsteker te noemen. Net geen podium, maar goed: de jongen die bij Peter de Bruijn meer sliep dan dat hij wakker was, heeft zich in 2019 wederom van toegevoegde waarde getoond voor de Formule 1. In 2020 gelukkig nog een jaartje genieten van The Iceman. Hopelijk vindt hij het momentum van de eerste seizoenshelft daarvoor terug.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 7,5

Filip Cleeren: 7,0

Ronald Vording: 7,0

Mark Bremer: 6,5