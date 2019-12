Grosjean: "Racestarts zwak punt vergeleken met Magnussen"

Romain Grosjean verlengde in de zomer zijn contract bij Haas met een extra seizoen. Ook teamgenoot Kevin Magnussen blijft aan boord bij de Amerikaanse renstal. Toch was er op basis van de resultaten van dit jaar voldoende reden om de line-up aan te passen. Grosjean eindigde in 2019 slechts driemaal in de punten en stond in de eindrangschikking met acht punten alleen boven de twee Williams-coureurs. Magnussen deed het met twintig punten iets beter, maar ook hij kon geen potten breken.

Dat de wagen door de problemen met de bandentemperatuur en inefficiënte updates grotendeels debet is aan de matige prestaties, is algemeen bekend. Voor beide rijders was 2019 een zwaar seizoen, vooral voor Grosjean. Het onderlinge kwalificatieduel eindigde met 13-8 in het voordeel van Magnussen en in de Grands Prix zelf kwam de Deen vaak beter van zijn plek dan Grosjean. De finale in Abu Dhabi onderstreepte deze statistiek nog eens, toen laatstgenoemde achter zijn teamgenoot op de grid stond maar na het groene licht direct veel plekken verloor.

Grosjean is zich hiervan bewust: "Mijn starts moeten sterker worden, want dat was echt een zwak punt van mij vergeleken met Kevin. Hij stond naast me en was na de eerste ronde tiende, terwijl ik geloof ik naar P17 was teruggevallen. Dus ja, ik moet zorgen dat ik daar geen tijd verlies. Dan hebben we misschien meer kans om vaker in de buurt van de punten te komen."

Teambaas Guenther Steiner zei dat Grosjean dit probleem heeft aangekaart bij zijn engineers en dat het team in de winter gaat zoeken naar een oplossing. Toen hem werd gevraagd naar het verschil tussen de twee coureurs, zei hij: "Kevin doet het gewoon goed op dat vlak. Romain zei in de debrief dat de jongens er met hem aan moeten werken, dat hij niet goed kan omgaan met de start van de races."

De problemen van Haas in 2019

Met medewerking van Jonathan Noble