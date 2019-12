Leclerc: Had nooit durven dromen van mijn resultaten bij Ferrari

Charles Leclerc maakte vorig jaar als Formule 1-rookie en F2-kampioen indruk bij Sauber. Zoveel dat hij het daaropvolgende jaar al een plekje bij Ferrari verwierf. De aankondiging van zijn promotie bracht meteen een discussie teweeg: was het niet te vroeg voor de protegé om al bij zo'n topteam te rijden vanwege de hoge verwachtingen en de druk die erbij komt kijken? Tijdens de tweede Grand Prix van 2019, in Bahrein, gaf hij het eerste signaal al af: podiumplekken en zelfs overwinningen zijn mogelijk, het gevecht met Sebastian Vettel is begonnen. Helaas voor hem gooide een motorprobleem roet in het eten en moest hij tot aan de GP van België na de zomerstop wachten op zijn eerste zege.

Vanaf dat moment ging het snel met de Monegask. Op het Italiaanse Monza kwam hij een week later nogmaals als eerste over de finish en hoewel de teller sindsdien op twee is blijven staan, heeft hij wel acht extra podiumplekken gescoord en is hij boven de doorgewinterde Vettel geëindigd in het kampioenschap. Het zijn statistieken waar Leclerc van tevoren nooit van had durven dromen: "Ik ben heel blij hiermee. Had je me aan het begin van het seizoen verteld dat ik zeven poles en tien podiums zou bereiken, dan had ik dat nooit geloofd. Het is dus zeker weten beter dan wat ik had verwacht", gaf hij aan toen Motorsport.com hem om een reactie vroeg op zijn resultaten dit jaar.

Moeizame eerste seizoenshelft

Naast de hoogtepunten zijn er ook momenten geweest waarvan hij liever had gezien dat ze anders waren verlopen. In Azerbeidzjan crashte hij tijdens de kwalificatie, terwijl hij goede kans maakte op de pole, in Oostenrijk pakte Max Verstappen in de voorlaatste ronde de leiding van hem af en in Duitsland crashte hij toen hij P1 had kunnen overnemen van Lewis Hamilton. Het is slechts een greep uit de kostbare fouten door het jaar heen, inclusief fouten die door de rest van het team zijn gemaakt. Zo ontnam een verkeerde strategie hem in Singapore en Rusland de zege en veranderde zijn pole in Mexico op de zondag in een vierde plek.

"Terugkijkend op het seizoen zie ik dat er ook aardig wat missers waren, dus het doel is nu om te begrijpen hoe dat kan en hoe we dat kunnen voorkomen. Maar over het algemeen ben ik tevreden met dit eerste jaar [bij Ferrari]. Het was geen makkelijk seizoen", geeft Leclerc toe. Met name de beginfase was zwaar, al is de 22-jarige coureur tevreden met de progressie van het team. "In de eerste helft hadden we het erg moeilijk, maar het harde werk heeft zich naar mijn mening uitbetaald in de tweede helft met twee ongelooflijke overwinningen. Winnen op Monza overtrof mijn stoutste dromen, het was te gek om bovenaan het podium te staan met ontelbaar veel Ferrari-fans. Dat soort ervaringen vergeet ik nooit meer."

Met medewerking van Scott Mitchell