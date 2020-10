Nog geen actie in eerste training Eifel GP vanwege dichte mist

Dit komt doordat er dichte mist in en rond de stad Koblenz hangt, waar het medisch centrum zich bevindt. Dat betekent dat de medische helikopter niet van en naar de Nürburgring kan vliegen, waardoor er niet wordt gereden. "Door de mist kan de helikopter inderdaad niet opstijgen en naar het ziekenhuis vliegen. De afstand is te groot om over de weg snel te kunnen overbruggen, mocht er op het circuit iets gebeuren", legt FIA-wedstrijdleider Michael Masi uit waarom de actie op zich laat wachten.

De wedstijdleiding gaf in een eerder stadium nog aan om 11.30 uur met een update te komen, maar dat bleek echter te kort dag: "Er is niets veranderd aan de situatie, waardoor we om 12.00 uur met een nieuwe update komen." De klok tikt intussen verder, hetgeen betekent dat de coureurs in het gunstigste geval nog een half uurtje krijgen om naar buiten te gaan.

Het uitstel is vooral slecht nieuws voor Mick Schumacher en Callum Ilott. Beide Formule 2-coureurs zouden vandaag hun debuut maken tijdens een Grand Prix-weekend, respectievelijk voor Alfa Romeo en Haas. De rijtijd is door de omstandigheden echter al danig ingeperkt en het duo moet zelfs vrezen helemaal niet meer in actie te kunnen komen vandaag.

